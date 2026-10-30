بسبب مولد إبراهيم الدسوقي.. السكة الحديد تشغل قطارات استثنائية اليوم (المواعيد والخطوط)

بالتزامن مع توافد آلاف الزوار والمحيين لفعاليات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي، دفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم بقطارات إضافية ورحلات استثنائية على خطوط طنطا ودمنهور ومطوبس؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتخفيف التزاحم بالمحطات، وسط تدابير مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والراحة للركاب.

وتشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، رحلات استثنائية لعدد من القطارات من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك للاستجابة للزيادة الكبيرة المتوقعة فى أعداد الركاب والزوار بالتزامن مع فعاليات مولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي.

مواعيد وخطوط القطارات الاستثنائية

وأكدت الهيئة أن التشغيل الاستثنائي اليوم الجمعة سيتم وفقاً للجداول الآتية:

قطارات (465 / 466) "تحيا مصر": خط (طنطا / قلين / دسوق / دمنهور) والعكس.

قطارات (632 / 633) "تحيا مصر": خط (دسوق / مطوبس / البصيلي) والعكس.

رفع درجة الاستعداد

وأهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بجميع الركاب والزائرين الحضور إلى المحطات قبل مواعيد التقييم بوقت كافٍ لتجنب التزاحم، والالتزام الكامل بتعليمات الأمان والسلامة على الرصيف وداخل القطارات، مؤكدة جاهزيتها لتقديم التسهيلات وتوفير أقصى درجات الراحة لضيوف مدينة دسوق.