ماس كهربائي.. إصابة عامل باختناق في حريق مخزن خردة بأبو النمرس

شهدت منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة اندلاع حريق داخل مخزن خردة، أسفر عن إصابة أحد العاملين بحالة اختناق، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

التحريات تكشف سبب حريق مخزن الخردة

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بإحدى الوصلات العشوائية داخل المخزن، ما أدى إلى اشتعال النيران وتصاعد الأدخنة، التي تسببت في إصابة عامل الخردة بحالة اختناق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.