كريم عبد الوهاب: فيلم «آخر رقصة في كيبور» يقدم تفاصيل جديدة عن حرب أكتوبر

كشف كريم عبد الوهاب مخرج فيلم «آخر رقصة في كيبور»، أن الهدف من العمل كان تقديم تفاصيل وحكايات غير معروفة بشكل كافٍ للمشاهد بعيدًا عن المعالجات التقليدية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها، مؤكدًا حرصه على طرح زوايا مختلفة وشخصيات تحمل تفاصيل جديدة.

وأوضح عبد الوهاب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية عهد العباسي ومودة كمال، أن اختيار الساعات التي سبقت حرب أكتوبر لم يكن مقصودًا بشكل محدد أو مخططًا له منذ البداية، مشيرًا إلى أن الفكرة الأساسية للعمل تمثلت في تقديم سرد مختلف يكشف بعض التفاصيل التي قد لا يكون المشاهد العادي على دراية بها.

وأضاف مخرج الفيلم أن العمل يتضمن عدة خطوط درامية وشخصيات تحمل تفاصيل غير تقليدية من بينها قصة أشرف مروان التي تتناول جوانب ومعلومات قد لا يكون الجمهور على علم بها، إلى جانب حكايات أخرى تتعلق بشخصيات وظروفها الصحية، بما يمنح الفيلم أبعادًا سردية متنوعة.