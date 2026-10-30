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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النونو والسفياني.. مقتل قياديين أمنيين في الفصائل اليمنية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نعت الفصائل اليمنية مقتل العشرات من عناصرها وقياداتها الذين قتلوا في الجبهات مؤخرا.

ونقلت الحدث عن ‏مصادرها : معلومات وضعت على لوحات التشييع التابعة للفصائل أكدت أن الـ51 ضابطا قتلوا بجبهات تعز والساحل الغربي.

وأكدت ال‏مصادر أيضا  مقتل القياديين الأمنيين في في الفصائل اليمنية "إبراهيم النونو" و"أبو عبدالله السفياني".

وفي سياق أخر ؛ أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، ماجد عبدالله النزيلي، أن القوات المسلحة تتعامل بمنتهى الجدية مع البلاغات الميدانية الواردة من جبهات تعز، بشأن استخدام الحوثي قذائف يُشتبه في احتوائها على مواد سامة، تسببت، وفقاً للبلاغات، في إصابة مدنيين وأفراد من المقاومة الشعبية بحالات اختناق وإغماء.


وأوضح النزيلي أن هذه البلاغات تستوجب إجراء تحقيق عاجل لتحديد طبيعة المواد المستخدمة، وتوثيق آثارها، والكشف عن مصادرها والجهات المتورطة في توفيرها.

وأشار إلى أن البلاغات تأتي في سياق التصعيد المستمر الذي تنتهجه الفصائل اليمنية  بحق أبناء تعز، من خلال عمليات القنص والقصف العشوائي للأحياء السكنية، إلى جانب استمرار حصار المدينة وقطع الطرق ومنع وصول المياه والغذاء والدواء والمواد المنقذة لحياة ملايين المواطنين.

وحذر الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية الفصائل اليمنية من التمادي في استهداف المدنيين أو استخدام أي وسائل قتالية محظورة، مؤكداً أن حماية المواطنين وكسر الحصار عن تعز مسؤولية ثابتة للدولة وقواتها المسلحة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً لالتزاماتها الدستورية والقانون الدولي الإنساني.

ودعا النزيلي الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ردع انتهاكات الفصائل ، ودعم جهود التحقيق العاجل في الحوادث المبلغ عنها، التي اعتبر أنها ترقى إلى جرائم حرب، والضغط من أجل فتح الطرق وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق.

وشدد على أن مرتكبي الاعتداءات بحق المدنيين وقادتهم لن يفلتوا من المساءلة والعقاب.

اليمن الفصائل اليمنية تعز الساحل الغربي

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