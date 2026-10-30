الزمالك يستقر على موعد الجمعية العمومية لمناقشة الملفات المهمة

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن الموعد الذي استقر عليه مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد الجمعية العمومية العادية المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والمالية المهمة داخل القلعة البيضاء.

وكتب هاني حتحوت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. الزمالك يستقر على عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر».

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها الميزانية المالية للنادي، ومستقبل شركة الكرة، إلى جانب المقترح الخاص بطرح نسبة من أسهم الشركة أمام المستثمرين.

الزمالك يدرس طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين

وفي هذا السياق، استقر مجلس إدارة الزمالك على طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين، مقابل احتفاظ النادي بنسبة 49%، على أن يُعرض المقترح على أعضاء الجمعية العمومية للتصويت عليه، باعتبارهم أصحاب الحق في الموافقة أو الرفض.

كما تتضمن الملفات المطروحة مناقشة الميزانية المالية للنادي، وزيادة قيمة الاشتراكات السنوية بنسبة 15%، إلى جانب مناقشة شطب عضوية أحد أعضاء الجمعية العمومية، وفقًا لما كشفته تقارير صحفية عن بنود الاجتماع المرتقب.

الزمالك يواصل نتائجه الإيجابية في الدوري

وعلى الصعيد الكروي، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق فوز ثمين على المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأسهم الفوز في رفع رصيد الزمالك إلى 19 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري المصري، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز السابع.

ويأتي تحديد موعد الجمعية العمومية في ظل سعي مجلس إدارة الزمالك لحسم عدد من الملفات الإدارية والاستثمارية، بالتزامن مع استمرار منافسات الفريق الأول لكرة القدم في البطولات المحلية.