أمير هشام: وائل جمعة لم يقصد الإساءة لمودرن سبورت وهدفه تحفيز لاعبي الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام أن الكابتن وائل جمعة لم يقصد الإساءة إلى فريق مودرن سبورت أو التقليل من طريقة لعبه، بعد التصريحات التي أدلى بها بشأن جرأة الفريق في مواجهة الأهلي، ومهاجمته مرمى الفريق الأحمر بـ8 لاعبين.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «الحصاد»، إنه انتقد تصريحات وائل جمعة بكل حب وتقدير، بعدما تحدث عن جرأة مودرن سبورت في الهجوم على مرمى الأهلي، لكنه عاد وأوضح أن وائل جمعة أكد له أنه لم يقصد على الإطلاق مهاجمة مودرن سبورت أو الانتقاص من أدائه.

وأضاف أن وائل جمعة كان يقصد التأكيد أن المنافسين أصبحوا يهاجمون مرمى الأهلي بأكبر عدد من اللاعبين، في إطار تحفيز لاعبي الفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه ربما خانه التعبير خلال التصريح، دون أن تكون لديه نية للتقليل من المنافسين.

وأوضح أمير هشام أنه طالما أكد وائل جمعة عدم قصده مهاجمة المنافسين، فمن الواجب توضيح حقيقة موقفه، مشددا على أن من حقه تحفيز لاعبي الأهلي بالطريقة التي يراها مناسبة، خاصة أنه لم يقصد التقليل من أي فريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وائل جمعة أحد الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية، ويحظى بمحبة وتقدير كبيرين، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهمته، ومؤكدا ضرورة توضيح الأمور في ظل تقديره لشخصه وتاريخه الكروي.