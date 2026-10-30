حقيقة مفاوضات الاتحاد لضم بيرسي تاو في يناير.. خالد الغندور يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات للتعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل التكهنات حول إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف زعيم الثغر.

وأوضح خالد الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الاتحاد السكندري لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع بيرسي تاو حتى الآن، كما لم يتقدم بطلب رسمي للتعاقد معه، مشيرًا إلى أن اللاعب عُرض على النادي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين المعروفين في مصر.

بيرسي تاو معروض على الاتحاد السكندري

وأكد الغندور أن فكرة التعاقد مع بيرسي تاو لا تزال قيد الدراسة داخل نادي الاتحاد السكندري، ولم تصل إلى مرحلة المفاوضات الرسمية أو الاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

وأضاف أن حسم موقف اللاعب يرتبط بمدى حاجة الفريق الفنية لخدماته خلال المرحلة المقبلة، ورؤية الجهاز الفني بشأن إمكانية الاستفادة من إمكانياته في تدعيم صفوف الفريق.

حمزة الجمل يحسم موقف بيرسي تاو

وأشار الإعلامي خالد الغندور إلى أن فرص انتقال بيرسي تاو إلى الاتحاد السكندري لا تتجاوز 40%، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن إتمام الصفقة يعود إلى حمزة الجمل، المدير الفني للفريق.

وأوضح أن حمزة الجمل يمتلك الصلاحية الكاملة لتحديد احتياجات الفريق الفنية، وتقييم مدى ملاءمة اللاعب لطريقة اللعب التي يعتمد عليها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبذلك، يبقى مستقبل بيرسي تاو مع الاتحاد السكندري مرهونًا برؤية الجهاز الفني، في انتظار حسم موقف النادي من العرض المقدم للتعاقد مع اللاعب.