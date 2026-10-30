موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء مرتقب بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الاثنين 23 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز، باعتبارها الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق المواجهة للحديث عن الجوانب الفنية وأبرز استعدادات الفريقين.

الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

وتحظى مواجهة الأهلي وبيراميدز بأهمية كبيرة في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري المصري، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة المسابقة.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يسعى بيراميدز لاستغلال المواجهة المباشرة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب والابتعاد بالصدارة.