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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر: تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت رسالة مهمة للاعبين

سيف زاهر
سيف زاهر
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أشاد الإعلامي سيف زاهر بتصريحات وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقب فوز الفريق على مودرن سبورت، مؤكدًا أن حديثه حمل رسائل مهمة للاعبين في توقيت يحتاج فيه الفريق إلى استعادة الروح والعزيمة والإصرار.

وقال سيف زاهر، خلال ظهوره عبر قناة «أون سبورت»، إنه أعجب بتصريحات وائل جمعة، خاصة تأكيده أن الأهم من حصد النقاط الثلاث هو ظهور الروح والرغبة في تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة مهمة في الوقت الحالي من أجل إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

وأضاف أن أكثر ما لفت انتباهه في تصريحات مدير الكرة بالأهلي، حديثه عن عدم قبول النادي أن يخرج المنافس لمهاجمته بعد منتصف الملعب بثمانية لاعبين، معتبرًا أن هذه النقطة تستحق أن يشاهدها لاعبو الفريق جيدًا.

وأوضح سيف زاهر أن مودرن سبورت لا يُلام على اعتماده على الهجوم منذ الدقيقة الأولى والدفع بعدد كبير من اللاعبين إلى الأمام، وفقًا لطريقة لعبه، لكن الأهلي ليس معتادًا على أن يفرض عليه المنافس هذا الأسلوب داخل الملعب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يستوعب لاعبو الأهلي الرسالة التي وجهها وائل جمعة، وأن يتوقفوا أمام هذه الملاحظات جيدًا، حتى يتمكن الفريق من استعادة صورته وأدائه المعتاد خلال المباريات المقبلة.

سيف زاهر وائل جمعة الأهلي

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