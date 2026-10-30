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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في عيد ميلاده.. اسم محمود الخطيب حاضر في 25 بطولة قارية للأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
سارة عبد الله

احتفى الإعلامي محمد فارس بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مسلطًا الضوء على دوره وتأثيره الكبير في تاريخ القلعة الحمراء، سواء خلال مسيرته لاعبًا أو من خلال المناصب الإدارية التي شغلها داخل النادي، وصولًا إلى رئاسته.

وأكد محمد فارس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن تأثير محمود الخطيب الرقمي في تاريخ بطولات الأهلي القارية استثنائي، مشيرًا إلى أن اسمه ارتبط بـ25 بطولة قارية من أصل 27 بطولة حققها النادي طوال تاريخ مشاركاته الأفريقية.

وأوضح أن الخطيب ساهم في تحقيق 5 ألقاب قارية خلال مسيرته لاعبًا، تمثلت في بطولتي دوري أبطال أفريقيا عامي 1982 و1987، وثلاثة ألقاب لكأس الكؤوس الأفريقية أعوام 1984 و1985 و1986.

وأضاف أن الخطيب ارتبط بتحقيق 13 لقبًا قاريًا خلال فترة توليه عددًا من المناصب الإدارية داخل الأهلي، من بينها عضوية مجلس الإدارة وأمانة الصندوق ومنصب نائب الرئيس، وشملت هذه البطولات الكأس الأفروآسيوية عام 1989، و6 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا أعوام 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، بالإضافة إلى 6 ألقاب للسوبر الأفريقي أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014.

وأشار فارس إلى أن فترة رئاسة محمود الخطيب للنادي الأهلي شهدت التتويج بـ7 ألقاب قارية، بواقع 4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا أعوام 2020 و2021 و2023 و2024، ولقبين للسوبر الأفريقي عامي 2020 و2021، إلى جانب كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا عام 2024.

ولفت الإعلامي إلى دور الخطيب في حصول الأهلي على لقب نادي القرن الأفريقي، معتبرًا أنه كان صاحب التأثير الرقمي الأكبر في تحقيق اللقب، من خلال أهدافه ومساهماته الحاسمة بقميص الفريق.

كما سلط الضوء على الإنجاز الفردي الأبرز في مسيرة بيبو، بعدما أصبح اللاعب المصري الوحيد الذي توج بجائزة مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب أفريقي، وذلك عام 1983، خلال فترة لعبه بقميص الأهلي داخل مصر.

واختتم محمد فارس رسالته بتهنئة محمود الخطيب بعيد ميلاده، قائلًا: «كل سنة وأنت طيب وبخير يا بيبو».

محمود الخطيب محمد فارس النادي الأهلي

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