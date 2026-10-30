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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مسؤول بالأهلي: الأداء بدأ يتحسن مع عموتة

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف إدارة النادي الأهلي من استمرار المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في منصبه، عقب الفوز الصعب على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت، في مباراة شهدت تصدي مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، لركلة جزاء خلال الدقائق الخمس الأخيرة، ليحافظ على تقدم فريقه ويمنحه ثلاث نقاط ثمينة.

وأضاف أن هناك تحفظات من جانب العديد من المتابعين على أداء الأهلي والأفكار الفنية للحسين عموتة، في ظل المستوى الذي ظهر به الفريق خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن بعض جماهير القلعة الحمراء طالبت برحيل المدير الفني المغربي من المدرجات أثناء المباراة.

وأوضح أمير هشام، أنه بالتواصل مع مسؤولين داخل النادي الأهلي كشف عن استمرار عموتة في منصبه خلال الفترة الحالية، في ظل عدم وجود أسباب تدفع الإدارة إلى اتخاذ قرار بإقالته في الوقت الراهن، خاصة مع وجود رؤية داخل النادي تشير إلى تحسن نسبي في الأداء، إلى جانب ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة، مثل عمر الساعي وأحمد عيد، فضلًا عن حصول عناصر أخرى على فرص المشاركة في ظل استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من المباريات الأخيرة.

وأكد أن الاتجاه الغالب داخل إدارة الكرة بالنادي الأهلي يتمثل في الإبقاء على الحسين عموتة حتى إشعار آخر، مع ترقب نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة، لا سيما المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والتي قد يكون لها تأثير في تقييم موقف المدير الفني.

وأشار إلى وجود بعض الأصوات داخل النادي التي ترى أن استمرار المدرب المغربي ليس في مصلحة الفريق، لكنها تظل أقلية مقارنة بالاتجاه الداعم لبقائه، لافتًا إلى أن الإطاحة بمدرب لم يتعرض للخسارة قد تضع أي مدير فني جديد أمام ضغوط وتخوفات كبيرة عند توليه المسؤولية.

وفي سياق متصل، تطرق أمير هشام إلى موقف محمد هاني وإمام عاشور من العودة إلى قائمة الأهلي خلال المباريات المقبلة، موضحًا أن استبعادهما جاء بقرار فني من الحسين عموتة، دون تدخل من إدارة النادي، وهو قرار قد يحظى بموافقة المسؤولين في القلعة الحمراء.

واختتمت المعطيات التي كشف عنها أمير هشام بالتأكيد أن موقف عموتة لم يصل إلى مرحلة التغيير في الوقت الحالي، مع استمرار الثقة في بقائه، على أن تظل النتائج المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة بيراميدز، عاملًا مهمًا في تحديد ملامح المرحلة القادمة داخل الأهلي.

الإعلامي أمير هشام المغربي الحسين عموتة الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري الممتاز مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق جماهير القلعة الحمراء

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