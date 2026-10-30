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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان ينتقد أداء الأهلي: على وائل جمعة التحدث مع اللاعبين في الغرف المغلقة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تحدث ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، عن مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة، كاشفًا رأيه في أداء اللاعبين تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، كما علق على تصريحات وائل جمعة، وأداء مودرن سبورت أمام الفريق الأحمر.

ياسر ريان ينتقد تصريحات وائل جمعة

أكد ياسر ريان، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد المحور»، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن وائل جمعة كان من الأفضل أن يتحدث مع لاعبي الأهلي داخل غرفة الملابس، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بتقديم مستويات أفضل، بدلًا من توجيه رسائله عبر شاشات التلفزيون.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الحديث مع اللاعبين بشكل مباشر قد يكون أكثر تأثيرًا، ويساعد على توصيل الرسالة المطلوبة دون أن تتعرض التصريحات لسوء الفهم أو التفسير بشكل مختلف عن الهدف منها.

إشادة بأداء مودرن سبورت أمام الأهلي

وأبدى ريان إعجابه بالطريقة التي ظهر بها فريق مودرن سبورت خلال مواجهته أمام الأهلي، مشيدًا بالإصرار الذي تحلى به اللاعبون ورغبتهم الواضحة في تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن ما لفت انتباهه هو عدم اعتماد مودرن سبورت على التراجع الدفاعي فقط، لكنه لعب بشخصية هجومية وحاول الوصول إلى مرمى الأهلي، وهو ما جعل المواجهة أكثر صعوبة على الفريق الأحمر.

ياسر ريان يكشف رأيه في مستوى الأهلي مع عموتة

وعن أداء الأهلي، أوضح ياسر ريان أن الفريق شهد تحسنًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الشكل العام لا يزال بعيدًا عن المستوى المنتظر، مؤكدًا أن النتائج تبدو حاليًا صاحبة الأولوية لدى الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، على حساب تقديم أداء مقنع.

وأضاف أن الحكم على تجربة المدير الفني لا يزال مبكرًا، خاصة أن الأهلي لم يخض بعد عددًا من المواجهات القوية، وعلى رأسها مباراتا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، اللتان تمثلان اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق.

مواجهة بيراميدز تحدد مصير عموتة

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد أن مباراة بيراميدز قد يكون لها تأثير كبير على مستقبل الحسين عموتة مع الأهلي، موضحًا أن تعرض الفريق للخسارة في هذه المواجهة، بالتزامن مع تصاعد مطالب الجماهير برحيل المدير الفني، قد يعجل بنهاية مشواره مع القلعة الحمراء.

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