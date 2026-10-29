سيف زاهر يوجه رسالة لإمام عاشور: أنت الخسران والأهلي بيكسب في غيابك

علق الإعلامي سيف زاهر على موقف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب هو من سيتحمل تبعات غيابه عن الفريق، في ظل نجاح الأهلي في تحقيق الانتصارات خلال المباريات التي لم يشارك فيها.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور هو الخاسر من الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الأهلي نجح في الفوز بالمباريات التي غاب عنها اللاعب، وهو ما يستوجب عليه إعادة التفكير جيدًا في خطواته المقبلة.

وأضاف أن هناك العديد من اللاعبين الذين توقع البعض انتقالهم إلى أندية أخرى أو خوض تجارب مختلفة، لكن هذه التوقعات لم تتحقق في النهاية، مطالبًا إمام عاشور بالتعلم من تجارب الماضي والتفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات.

وتأتي هذه التصريحات بعد فوز الأهلي الصعب على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 17، فيما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ الفريق على تقدمه ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز السكة الحديد مقعده في الدور المقبل بالفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس مصر، في الوقت الذي تظل فيه تصريحات سيف زاهر بشأن إمام عاشور محط اهتمام جماهير القلعة الحمراء، خاصة مع استمرار الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية رغم غياب اللاعب.