قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة لخطط ترامب العسكرية.. البنتاجون تستعد لخفض 400 مليار دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية
استقالوا خلال حكم بايدن.. مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل| ما القصة؟
شروط جديدة لاستحقاق الحضانة.. 3 ضوابط أساسية تحكم أهلية الحاضن
السفير التركي: انضمام مصر إلى تحالف مكة هام لتعزيز التوازنات الإقليمية
السفير التركي بالقاهرة: سننتج مع مصر صواريخ وسفن وطائرات ومسيرات
زعيم كوريا الشمالية: تعزيز التفوق العسكري في مجال الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يلتقي البرهان ورئيسي كينيا ومالي بموسكو
من الليلة.. السكة الحديد تعلن جدول تشغيل القطارات بالتوقيت الشتوي وتعديل مواعيد بعض الرحلات
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين: لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك| أخبار التوك شو
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن
غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر
تحركات عسكرية أمريكية.. نقل 10 طائرات إلى إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر يوجه رسالة لإمام عاشور: أنت الخسران والأهلي بيكسب في غيابك

امام عاشور
امام عاشور
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي سيف زاهر على موقف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب هو من سيتحمل تبعات غيابه عن الفريق، في ظل نجاح الأهلي في تحقيق الانتصارات خلال المباريات التي لم يشارك فيها.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور هو الخاسر من الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن الأهلي نجح في الفوز بالمباريات التي غاب عنها اللاعب، وهو ما يستوجب عليه إعادة التفكير جيدًا في خطواته المقبلة.

وأضاف أن هناك العديد من اللاعبين الذين توقع البعض انتقالهم إلى أندية أخرى أو خوض تجارب مختلفة، لكن هذه التوقعات لم تتحقق في النهاية، مطالبًا إمام عاشور بالتعلم من تجارب الماضي والتفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرارات.

وتأتي هذه التصريحات بعد فوز الأهلي الصعب على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 17، فيما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ الفريق على تقدمه ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز السكة الحديد مقعده في الدور المقبل بالفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس مصر، في الوقت الذي تظل فيه تصريحات سيف زاهر بشأن إمام عاشور محط اهتمام جماهير القلعة الحمراء، خاصة مع استمرار الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية رغم غياب اللاعب.

إمام عاشور الأهلي سيف زاهر مودرن سبورت بطولة الدوري المصري عمر الساعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

حسام حسن

حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

أيمن عرب

أيمن عرب يدير الجلسة الرئيسية حول مستقبل البنية التحتية واستجابات المطارات للتحولات العالمية

ميار عثمان

رسالة حب وفخر.. شباب برج البرلس يزينون الشوارع بصور ميار بطلة تحدي القراءة العربي

مؤتمر

أحمد أبو زيد خلال مؤتمر صحفي: استثمارات بـ6 مليارات جنيه في أكتوبر الجديدة

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد