عبد العزيز عبد الشافي: إمام عاشور محتاج علاج نفسي لأنه مش عارف مصلحته وظالم الأهلي معاه

أكد عبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يحتاج إلى علاج نفسي، في ظل ما يراه من عدم إدراك اللاعب لمصلحته، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يتعامل معه بصورة لا يستحقها في المقابل.

وقال عبد العزيز عبد الشافي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور يحتاج إلى علاج نفسي، لأنه لا يعرف مصلحته، معتبرًا أن اللاعب يظلم النادي الأهلي في ظل التعامل الذي يجده داخل القلعة الحمراء.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لمواجهة مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز والعودة إلى الانتصارات، ومصالحة جماهيره بعد النتائج الأخيرة، مع السعي لتقديم أداء قوي يعزز فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.