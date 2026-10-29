قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاميرا وثقت فلعتهما.. كواليس التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق وضبط المتهمين
الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة واضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس
نجم الزمالك يدافع عن أحمد فتوح بعد اعتذاره للجماهير: لاعب كويس بلاش نضحي بيه وخلاص
الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو
مبابي يخسر 7 ملايين يورو بسبب أزمة الصين.. والاعتذار لم يغير موقف الرعاة
حريق بأحد مختبرات مجمع الأسلحة النووية الأمريكي وإعلان حالة الطوارئ
تعرف على حالة السير بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
حريق في منشأة نووية أمريكية بولاية كارولاينا الجنوبية
هزيمة قضائية جديدة لـ ترامب في كاليفورنيا
التعليم: غداً آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 "إلكترونيا"
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-1
انتخابات إسرائيل.. نتنياهو في الصدارة وآيزنكوت يلاحقه بـ48 مقعدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد العزيز عبد الشافي: إمام عاشور محتاج علاج نفسي لأنه مش عارف مصلحته وظالم الأهلي معاه

عبد العزيز عبد الشافي وامام عاشور
عبد العزيز عبد الشافي وامام عاشور
محمد بدران

أكد عبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يحتاج إلى علاج نفسي، في ظل ما يراه من عدم إدراك اللاعب لمصلحته، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يتعامل معه بصورة لا يستحقها في المقابل.

وقال عبد العزيز عبد الشافي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور يحتاج إلى علاج نفسي، لأنه لا يعرف مصلحته، معتبرًا أن اللاعب يظلم النادي الأهلي في ظل التعامل الذي يجده داخل القلعة الحمراء.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لمواجهة مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي ومودرن سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز والعودة إلى الانتصارات، ومصالحة جماهيره بعد النتائج الأخيرة، مع السعي لتقديم أداء قوي يعزز فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

عبد العزيز عبد الشافي الأهلي امام عاشور رسالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

بيان القابضة للكهرباء

القابضة توضح حقيقة توقف شحن عدادات الكهرباء

مشاهد داخل المطبخ

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

ترشيحاتنا

روسيا توفر ثلث واردات إفريقيا من الأسمدة

روسيا توفر ثلث واردات إفريقيا من الأسمدة المعدنية وإمداداتها ترتفع 15% خلال 6 أشهر

الرئيسان السيسي وبوتين

الرئيسان السيسي وبوتين يبحثان تطورات عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة

الفيدرالي الأمريكي

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة رغم استمرار التضخم وزيادات الأسعار

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد