الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة واضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدد من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الخميس 29 أكتوبر 2026، أبرزها تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا، بالتزامن مع فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر المتوسط.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التباين في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون حارًا على جنوب البلاد، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلًا وخلال الصباح الباكر.

الشبورة المائية تحذر قائدي السيارات صباحًا

وأوضحت توقعات الأرصاد أن بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ستشهد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، وقد تصل إلى كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

وتؤثر الشبورة المائية في مستوى الرؤية الأفقية، لذلك يُنصح قائدو السيارات بتخفيف السرعة وترك مسافات آمنة بين المركبات، مع الالتزام بتعليمات المرور حتى تحسن الرؤية.

فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث تقدر بنحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما تشير التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار بنسبة حدوث تقدر بنحو 10% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح والرمال والأتربة

ومن المتوقع نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وتمتد تأثيرات الرياح إلى بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء، على فترات متقطعة، وهو ما قد يؤثر في الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار.

وتستدعي هذه الظروف متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الرسمية، خاصة للعاملين في الأنشطة البحرية والصيادين، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن حالة البحر.

نصائح مهمة للمواطنين

توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة.

تخفيف السرعة على الطرق المكشوفة عند نشاط الرياح.

متابعة تحديثات الأرصاد بشأن فرص سقوط الأمطار.

متابعة تحذيرات الملاحة البحرية قبل ممارسة الأنشطة في البحر.