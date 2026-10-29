تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

تترقب الأسواق المحلية تحركات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في ظل متابعة مستمرة لتطورات سوق الصرف والتغيرات التي تطرأ على أسعار العملات داخل البنوك العاملة في مصر، وسط اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتعرف على أحدث المستويات المسجلة للعملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 29 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر البيع: 56.19 جنيه

سعر الشراء: 56.06 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.50 جنيه

سعر الشراء: 62.34 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.61 جنيه

سعر الشراء 74.41 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.97 جنيه

سعر الشراء: 14.93 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.30 جنيه

سعر الشراء: 15.26 جنيه.