بهدفين مقابل هدف.. الزمالك يحسم مواجهته أمام المقاولون العرب

كشف أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الزمالك يفوز علي المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الدوري الممتاز».

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً مثيراً على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونجح اللاعب محمد حمد في تسجيل الهدف الأول للزمالك مع مطلع الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 46.

بينما عاد فريق المقاولون العرب لأجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل عن طريق اللاعب عمر جابر بالخطأ في مرماه إثر تسديدة قوية من محمد عبد الناصر.

وفي الدقيقة 88، تمكن المحترف شيكو بانزا من خطف هدف الفوز للزمالك بتسديدة قوية سكنت شباك المنافس، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.