القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 97 مُسيّرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 97 مسيرة روسية من أصل 112 استهدفت مناطق عدة في البلاد وذلك خلال ساعات الليل.

وفي وقت سابق ، أكد الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف بعد ساعات من لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج، ضمن أحدث جولة من محادثات السلام بقيادة واشنطن.

وقال زيلينسكي في منشور على تيليجرام إن روسيا أطلقت 21 صاروخا باليستيا نحو العاصمة على ثلاث موجات، بينها 3 صواريخ مزودة بذخائر عنقودية.



وأضاف: "للأسف، كانت هناك ضربات وأضرار عديدة في المدينة: مبان سكنية، وبنية تحتية للطاقة، وبنية تحتية في إحدى محطات السكك الحديدية والمترو، ومراكز تسوق، وشركات. حتى دير كان من بين المنشآت المتضررة"، مؤكدا مقتل شخصين على الأقل وإصابة 34 في كييف والمناطق المحيطة.