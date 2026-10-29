بينهم أب وأبناؤه.. مصرع 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بالدقهلية

لقي 7 مصرعهم بين أب وأبنائه وذلك اثر تصادم موتوسيكلين بطريق قرية السماحية الكبرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين ومصرع 7اشخاص بطريق قرية السماحية الكبرى و جود متوفين.





انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف الى موقع الحادث وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكلين بالمواجهة بطريق قرية السماحية الكبرى منا نتج عنه وفاة 7 بينهم اب وأبناؤه وهم: "إبراهيم عبد الرازق، 45 عاما ، مقيم قرية الشوامي مركز بلقاس ، وابناءه حبيبة إبراهيم عبد الرازق، 10 أعوام ، وأحمد إبراهيم عبد الرازق، 19 أعوام، وزياد إبراهيم عبد الرازق، 19 عاما وكذلك محمد ماهر عبد السميع، 20 عاما، ونور السعيد حمدي 20 عاما، ومقيمين بقرية السماحية، وحمدي ماهر شلبي 19 عاما.



تم نقل جثامينهم إلى بلقاس العام وفتح حركة الطريق بعد إزالة آثار الحادث.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة. العامة لمباشرة التحقيقات.