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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: إعدام 20 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة للمواطنين، واستمرار المرور الميداني للتفتيش على مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، لضمان توافر غذاء آمن وسليم للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة.

وتابع اللواء إبراهيم أغا رئيس مدينة محلة دمنة، أعمال اللجنة الخماسية للتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية بنطاق المدينة، في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين وسلامتهم والتصدي للمخالفات التي تمس سلامة الغذاء.

وجاءت أعمال اللجنة بالتنسيق بين رئاسة مدينة محلة دمنة ومديرية الطب البيطري ومديرية التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث شملت الحملة المرور والتفتيش على المطاعم ومحال بيع وتداول المواد الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط المنظمة لتداول الأغذية.

وأسفرت أعمال الحملة عن إعدام 20 كيلو جرامًا من المواد الغذائية المتنوعة، لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

كما تم  التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء الاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل، إلى جانب التوجيه بسرعة الانتهاء من إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة والتجارية، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

وضمت اللجنة كلًا من 

 محمد أنور،  محمود خليل، نائبي رئيس المدينة،  طارق شاكر ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة مروة محمد، ممثلة مديرية الطب البيطري.

الدقهلية محافظة محلة دمنة حملات

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