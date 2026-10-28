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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظو الدقهلية والغربية وبني سويف يوقّعون بروتوكولا تعاونيا لتبادل الخبرات

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون
همت الحسينى

وقّع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واللواء الدكتور عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بروتوكول تعاون بين المحافظات الثلاث للتعلم مدى الحياة، في إطار الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بكل محافظة، وتوسيع فرص التعلم المستمر أمام المواطنين.

وجاء ذلك خلال الفعالية التي استضافتها محافظة الغربية، وبدأت بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبته تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استعراض تجارب المحافظات الثلاث في مجال مدن التعلم، حيث قدّم منسقو اليونسكو بالمحافظات عروضًا تناولت التجارب القائمة وأبرز الجهود والمبادرات، إلى جانب رؤاهم المستقبلية لتطوير مدن التعلم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة وتبادل الخبرات بين المحافظات. وعقب عروض المنسقين، عُرضت أفلام تعريفية عن المحافظات الثلاث، أعقبتها كلمات المحافظين.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن بروتوكول التعاون يستهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين محافظات الدقهلية والغربية وبني سويف في مجال التعلم مدى الحياة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة بكل محافظة، بما يسهم في نشر ثقافة التعلم المستمر، وتوسيع فرص اكتساب المعارف والمهارات لدى المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية.

وأضاف المحافظ أن هذا التعاون يدعم جهود المحافظات في توفير بيئة محفزة على التعلم المستدام، وربط فرص التعلم باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية، بما يعزز قدرات المواطنين، ويدعم فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع قائم على المعرفة، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعرب اللواء طارق مرزوق عن سعادته بوجوده في ضيافة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مشيدًا بجهود التعاون والتنسيق بين المحافظتين، وموجهًا الشكر والتقدير للأستاذ أيمن البراموني على إعداد وتصميم العرض الخاص بمدينة المنصورة بوصفها مدينة تعلم، كما أعرب عن تقديره للقائمين على إدارة التعاون الدولي بمحافظة الدقهلية، وفريق العمل بمحافظة الغربية، لما بذلوه من جهود في إعداد العروض وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الوطن يستحق منا جميعًا العمل بإخلاص للحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن التعلم ونشر المعرفة والوعي بين أفراد المجتمع يمثلان أحد أهم الحصون في مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة ومحاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف المحافظ أن المرأة المصرية تمثل أحد خطوط الدفاع الأساسية عن الوطن، وأن أبناء مصر هم ثروتها الحقيقية وركيزة أمنها القومي، مؤكدًا أن الحفاظ على تماسك المجتمع وتعزيز وعي المواطنين مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، اتساقًا مع ما يؤكد عليه دائمًا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أهمية بناء الإنسان المصري والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأشار إلى ضرورة أن تفخر كل محافظة بما تحققه من إنجازات، وأن تعمل المدن المصرية على تعزيز مكانتها بين مدن العالم، موضحًا أن تعدد المسميات والمبادرات لا يغير من وحدة الهدف، وهو بناء الإنسان، وتعزيز الوعي، والحفاظ على الوطن في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

جاء ذلك بحضور  هانم التهامي، مدير إدارة التعاون الدولي،  رندا الزهيري، وكيل إدارة التعاون الدولي بمحافظة الدقهلية،  هبة وهبة، منسق مساعد المبادرة،  أيمن البراموني، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة سهام شوقي، مدير إدارة البروتوكولات والجودة بهيئة محو الأمية بالدقهلية.

الدقهلية محافظه بروتوكول تعاون

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