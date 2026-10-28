الدقهلية: تحرير 33 محضرا متنوعا في حملة تموينية رقابية على 30 مخبزًا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الحملة التفتيشية المشتركة بالتنسيق بين إدارة المتابعة بالمحافظة، ومديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من جانب فريق الرصد

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قامت لجنة تفتيشية بإشراف علي حسن وكيل وزارة التموين، وتضم محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، أحمد رزق مدير إدارتي بندر ومركز المنصورةو أيمن الحنفي مفتش بإدارة بندر المنصورة.

خلال الحملة، تم المرور على 30 مخبز تقريبا بإدارتي المنصورة ومركز المنصورة، وأسفر المرور عن تحرير 33 محضر تمويني عبارة عن نقص في الأوزان وصل إلى 25 جرام، وتصرف في كميات للدقيق المدعم، وعدم مطابقة للمواصفات، وانھاء للإنتاج، وغلق بدون إذن، وعدم وجود قائمة إعلان، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل، وذلك بقرى طرانيس البحر والبرامون وبدواي والبنديرة وسرسو البرامون والبدالة والخيارية وبندر المنصورة.



كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، للتأكد من مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم حفاظا على سلامة المواطنين والمترددين والعاملين بالمخابز.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.