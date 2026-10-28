قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشارقة تغلق شواطئها مؤقتًا تحسبًا لوصول تلوث نفطي من ناقلة بحرية
محافظ الأقصر يناقش مع فريق «الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية» تعزيز الاستثمار
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شرق اليابان دون تحذير من تسونامي
استهدفت ​10 أفراد وكيانًا واحدًا.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية
تغريم برشلونة 602 يورو بسبب مفاوضاته مع ألفاريز
الولايات المتحدة ترحب بانضمام فيتنام إلى اتفاقات "أرتميس" لاستكشاف الفضاء
حركة تغييرات جديدة في مطروح.. تكليف 4 رؤساء لمراكز ومدن سيوة وبراني والسلوم والنجيلة
باريس للدراسات الأمنية: مؤشرات نتائج الانتخابات الإسرائيلية تصيب الشعب الفلسطيني بالإحباط
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة وتطورات درجات الحرارة
تحذير إيراني سعودي تركي باكستاني من مخططات إسرائيل.. ماذا دار في قمة طهران الأمنية؟
تذبذب.. ماذا حدث في أسعار الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه؟
مجموعات نارية للأهلي والزمالك وبيراميدز في البطولات الأفريقية.. تعرف على المنافسين ومواعيد المباريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة توجه الشكر للرئيس لدعمه المستمر

ايمان كريم
ايمان كريم
أمل مجدى

مثلت الورشة التمهيدية لإعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، التي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن مبادرة "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الاجتماعي في مصر"، بتمويل من إيطاليا عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وبالدعم الفني من منظمة هانديكاب إنترناشونال (HI)، بداية لمسار تشاركي ومتدرج لتحويل الاستراتيجية الوطنية إلى خطة تنفيذية واقعية، قابلة للقياس.


وفي هذا السياق وجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المستمر لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصه على تعزيز حقوقهم وتمكينهم في المجتمع، كما وجهت الشكر والتقدير  إلى مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أسامة الجوهري، على الجهود الكبيرة التي بذلها، ولكافة السادة الوزراء وممثلي المجالس القومية والجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والخبراء والمتخصصين، لتعاونهم ومشاركتهم الفاعلة في إعداد الاستراتيجية، وتقديم رؤى وخبرات أسهمت في بناء إطار وطني متكامل للاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم.  

كما أعربت خلال كلمتها في الورشة التمهيدية الأولى عن تقديرها للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي على ما قدمته من تمويل ودعم، ولمؤسسة هانديكاب إنترناشيونال على الدعم الفني المقدم، بما أسهم في دعم الجهود المبذولة لتفعيل الاستراتيجية، موجهة الشكر لفريق عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على ما بذله من جهود في الإعداد والتنسيق والمتابعة، وإلى جميع الحضور، لتعكس إيمان مشتركا بأهمية هذه القضية الوطنية.


أشارت أن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء أصيلون في التنمية، وأن تمكينهم ليس مجرد التزام بحقوقهم، بل استثمار في قدرات المجتمع وطاقاته، لافته أن الرؤية الأساسية للاستراتيجية، تكمن في بناء مجتمع دامج يضمن تكافؤ الفرص والتمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال سياسات وطنية متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية، وترتكز على الكرامة الإنسانية والمساواة والاستقلالية والاستدامة.  


أكدت على أهمية الورش التنفيذية التي بدأها المجلس بالتعاون مع الشركاء، والتي تستهدف توحيد الرؤى، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وترجمة المحاور الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية محددة، بجداول زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، مع ضمان التنسيق المستمر وتكامل الأدوار وتجنب تكرار الجهود، مؤكدة أيضًا أن نجاح الاستراتيجية يتطلب مشاركة حقيقية وفاعلة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم شركاء أصليين في تحديد الأولويات وصنع القرار ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج؛ فتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ بالاستماع إليهم، وينجح بمشاركتهم، ويقاس بما يتحقق لهم من حقوق وفرص متكافئة.  


أوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيلتزم بمواصلة التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات والشركاء، ودعم جهود تفعيل الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ مستهدفاتها، للوصول إلى بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة، يضمن الكرامة والاستقلالية وتكافؤ الفرص لجميع أبنائه.


من جانبه أكد الدكتور تبيريو كياري ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، أن مصر وضعت من خلال هذه الاستراتيجية رؤية طموحة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، حتى لا يتخلف أحدًا عن الركب، لافتًا أن إيطاليا ومصر يجمعهما التزامًا واضًحا ببنود الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدّقت عليها مصر وإيطاليا في عامَي 2008 و2009 على التوالي.


أوضح أن عوامل نجاح الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمد على مدى التزام كافة الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، بما يشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة بهذه الخطة، وأكّد أن إيطاليا ستواصل الوقوف إلى جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وشركائه طوال هذه العملية.


فيما استعرضت الدكتورة منى البدري، مدير الإدارة العامة للإصدارات الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، منهجية إعداد الاستراتيجية ومراحلها المختلفة، بدءًا من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المعنية بإعدادها، مرورًا بتحليل الوضع الراهن ودراسة التجارب الدولية ذات الصلة، وصولًا إلى المشاركة المجتمعية الواسعة التي شهدتها مختلف مراحل إعداد الاستراتيجية.


كما تناولت أبرز ملامح الاستراتيجية وبرامجها الاستراتيجية، والجهود المستهدفة لتعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير دمجهم في المجتمع، بما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية وتطلعاتها.

واختُتمت كلمتها باستعراض آليات المتابعة والتقييم المستقبلي لتنفيذ الاستراتيجية، من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بما يسهم في متابعة التقدم المحرز، وقياس معدلات الإنجاز، وضمان تحقيق المستهدفات الاستراتيجية.


وعلى نحو آخر أشارت الدكتورة غادة محسن مدير الإدارة العامة للرصد والمؤشرات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن إنشاء المنظومة القومية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية جاء استجابةً لفجوة مؤسسية تمثلت في غياب إطار قومي موحد لحوكمة ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، في ظل تعدد الجهات القائمة على إعداد وتنفيذ ومتابعة استراتيجياتها بصورة منفصلة، بما نتج عنه تشتت الجهود، ومحدودية التنسيق والتكامل بين الجهات، وازدواجية بعض المستهدفات والبرامج، فضلًا عن صعوبة تكوين رؤية متكاملة ومحدثة عن مستوى تنفيذ المسارات التنموية على مستوى الدولة.

تابعت خلال كلمتها في الورشة أنه انطلاقًا من هذه الحاجة، جاءت التوجيهات الرئاسية الواردة بالكتاب الرئاسي رقم (10830) لسنة 2023 والكتاب الدوري رقم (3-27080)، ليُكلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالاضطلاع بدور محوري تمثل في إعداد المنظومة القومية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، وشمل التكليف إجراء الحصر الدقيق للاستراتيجيات، ومراجعتها وإدخال ما يلزم من تعديلات، وإعداد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، فضلًا عن تجميع الخطط التنفيذية للاستراتيجيات وتسكينها على منصة إلكترونية موحدة، بما يوفر آلية وطنية لرصد أداء جهات التنفيذ ومتابعة التقدم المحرز بصورة أكثر تكاملًا وفاعلية.


أكدت أن الغاية من المنظومة تتمثل في إرساء بنية وطنية موحدة لحوكمة الاستراتيجيات الوطنية، وتحويلها من وثائق تخطيطية إلى مسارات تنفيذية يشعر بها المستفيد على أرض الواقع يتم قياسها ومتابعتها وتقييم نتائجها وأثرها، والوقوف على فجوات الأداء بما يوفر لمتخذ القرار نافذة موحدة لرؤية مستوى التقدم في مختلف المسارات التنموية، ورصد فجوات التنفيذ والتحديات والتدخل في التوقيت المناسب، كما تستهدف المنظومة تعزيز التنسيق والتكامل بين جهات التنفيذ، وتوحيد وتكامل الجهود، والحد من ازدواجية المستهدفات والبرامج، وتعزيز الشفافية والمساءلة عن النتائج، وقياس ما تحقق فعليًا عند انتهاء الاستراتيجيات، بما يضمن استمرارية مسارات التنمية، ويدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، ويُسهم في تحقيق الأثر التنموي المستهدف على مستوى الدولة.


وجاءت الورشة بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور تبيريو كياري، ممثل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، الدكتور علاء سُبيع، المستشار الدولي في مجال الإعاقة، والمستشار الإقليمي السابق لشؤون الإعاقة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الذي تولّى تيسير أعمال الورشة في إطار المبادرة المموَّلة من إيطاليا، الدكتورة منى البدري، مديرة الإدارة العامة للإصدارات الاستراتيجية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الدكتورة غادة محسن، مدير الإدارة العامة للرصد والمؤشرات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الدكتورة شذى هاني، مدير مشروع "تعزيز قدرات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، كما جاء ذلك بمشاركة الخبراء الوطنيين بالمجلس، وممثلي عدد كبير من الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، وبمشاركة 180 شخص مثلوا 43 منظمة مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى مشاركة 8 مؤسسات دولية.

القومي لذوي الإعاقة ذوي الإعاقة ذوي الاعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ايمان كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026

­­­­­­­أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 بعد مضاعفة السعة إلى 100 جيجابايت وموعد التطبيق

أرشيفي

أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

وزير الري:

وزير الري: مصر حريصة على مواصلة التعاون مع أوغندا في المشروعات التنموية

آباء الكنيسة الكاثوليكية بمصر

الأنبا بشارة يشارك في لقاء الإكليريكية حول المرافقة الروحية وتمييز الدعوة الكهنوتية

القومي لحقوق الإنسان يبحث مستقبل الطفولة العربية لما بعد 2030

القومي لحقوق الإنسان يبحث مستقبل الطفولة العربية لما بعد 2030

بالصور

نور الزاهد تجمع بين الجرأة والاناقة في إطلالة جديدة

نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها
نور الزاهد تجمع بين الجرأة و الاناقة بإطلالتها

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى أجواء رومانسية

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

المزيد