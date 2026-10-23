«وزيرة التضامن» تستعرض جهود دعم ذوي الإعاقة وكبار السن

استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في «منتدى مصر 2026»، حزمة الخدمات والأرقام الإحصائية الخاصة بجهود الوزارة في رعاية ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لـ 1.23 مليون شخص عبر 596 هيئة، مع توفير 56,946 طرفاً صناعياً وأداة مساعدة.

وفي إطار الإتاحة والتيسير، تم تيسير الوصول إلى 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو، فضلاً عن الانتهاء من العمل في 6 مراكز للأطراف الصناعية، وجارٍ العمل في 7 مراكز أخرى.

وفي ملف رعاية المسنين وحماية الأطفال، أشارت وزيرة التضامن إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين في 22 محافظة تضم 6262 سريراً، فيما أُغلقت 38 داراً للمسنين لعدم الترخيص وسوء المعاملة. كما جرى توفير الإقامة لـ 1489 طفلاً و724 مسناً بلا مأوى، ودمج 5133 طفلاً داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية حتى عام 2023م.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي استناداً إلى الأطر التشريعية المنظمة، وفي مقدمتها إصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م، وقانون رعاية المسنين عام 2024م.