استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونياً.. الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة للمسافرين

هل تخطط للسفر إلى خارج البلاد وتخشى تعقيدات الروتين الحكومي؟.. فقد أتاحت الجهات المختصة مؤخرًا استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونيًا بالكامل، لتضع حدًا للطوابير وتوفر وقتك وجهدك بخطوات رقمية ميسرة من هاتفك، ولم يعد الحصول على الموافقة الأمنية أو المستندات المطلوبة أمرًا شاقًا، حيث يمكنك الآن إتمام الإجراءات ودفع الرسوم واستلام التصريح بسهولة فائقة، فقط يلزمك التعرف على الشروط الأساسية والدليل الخطواتي الشامل لسفر آمن ودون أي معوقات.

خطوات استخراج تصريح سفر 2026

يمكن للراغبين في استخراج تصريح سفر 2026، التوجه إلى إدارة التجنيد والتعبئة التابعة للقوات المسلحة، أو مناطق التجنيد والتعبئة بالمحافظات.

استخراج تصريح سفر 2026

كما تتيح الجهات المختصة تقديم طلبات تصريح السفر إلكترونيا للفئات التي تنطبق عليها الشروط.

رابط استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونيا

ويمكن للمواطنين الراغبين في استخراج تصريح سفر 2026 التقديم إلكترونيًا من الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع من هنــــــــــــــا.

خطوات استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونيًا

وأتاحت إدارة التجنيد والتعبئة، خدمة استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة من هنــــــــــــا.

خطوات استخراج تصريح سفر

- اختيار خدمة استخراج تصريح بالإذن للسفر.

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

- تسجيل الرقم القومي وبيانات الموقف التجنيدي.

- إدخال رقم هاتف صحيح للتواصل ومتابعة الطلب.

- تحديد بيانات السفر المطلوبة، بما يشمل الدولة والغرض من السفر وتاريخه إذا طلب الموقع ذلك.

إدارة التجنيد والتعبئة

- تسجيل الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة لاستخدامه عند الاستعلام عن حالة الطلب.

- استكمال أي إجراءات إضافية أو سداد رسوم مقررة إذا ظهرت ضمن خطوات الخدمة الرسمية.

- متابعة الطلب لمعرفة النتيجة وطريقة استلام التصريح.

- يتوقف إصدار التصريح على مراجعة البيانات والموقف التجنيدي واستيفاء الشروط المقررة.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح سفر 2026

وحددت الجهات المختصة عدد من المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح سفر 2026 والتي تختلف وفقًا للموقف التجنيدي والغرض من السفر، وتأتي كالآتي:

- أصل شهادة الموقف من التجنيد.

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية وصورة منها.

- نموذج 14 بعد استيفاء البيانات والأختام المطلوبة إذا كانت الحالة تستلزم تقديمه.

المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح سفر

- مستند يوضح الموقف بالنسبة للأفراد الاحتياط عند طلبه من الجهة المختصة.

- أصل مذكرة السفر وعقد العمل للمسافرين بغرض العمل إذا تطلبت الحالة تقديمهما.

- أصل جواز السفر وصورة ضوئية منه عند طلبهما ضمن المستندات.

-التأكد من القائمة النهائية للمستندات المطلوبة من إدارة التجنيد المختصة.