استخراج تصريح سفر 2026.. الخطوات الإلكترونية والأوراق المطلوبة

يحتاج عدد من الشباب المصريين إلى استخراج تصريح سفر قبل مغادرة البلاد، وفقا لموقفهم من التجنيد والفئات التي تحددها الجهات المختصة.

ومع تعدد وسائل تقديم الطلبات، أصبح من الممكن إنجاز الإجراءات إلكترونيا في الحالات المتاحة، أو التوجه إلى مكاتب التجنيد والتعبئة لاستكمال المستندات المطلوبة والحصول على التصريح.

ويعتمد إصدار تصريح السفر على الموقف التجنيدي لمقدم الطلب والغرض من السفر والضوابط المنظمة لكل حالة، لذلك ينصح بالتأكد من استيفاء الشروط وتجهيز الأوراق اللازمة قبل بدء الإجراءات لتجنب تأخير الطلب.

استخراج تصريح سفر 2026

كيفية استخراج تصريح السفر 2026

يمكن للراغبين في استخراج تصريح السفر التقدم من خلال إدارة التجنيد والتعبئة التابعة للقوات المسلحة، أو مناطق التجنيد والتعبئة بالمحافظات، بحسب طبيعة الحالة والإجراءات المطلوبة.

كما تتيح الجهات المختصة تقديم طلبات تصريح السفر إلكترونيا للفئات التي تنطبق عليها الشروط، مع ضرورة مراجعة البيانات المسجلة ومتابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي.

رابط استخراج تصريح السفر إلكترونيا

يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة التابعة لوزارة الدفاع من خلال الرابط التالي.

https://tagned.mod.gov.eg

ويتيح الموقع الاطلاع على خدمات التجنيد والتعبئة والإجراءات المتعلقة بتصاريح السفر، وفقا للخدمات المتاحة للمستخدم وحالته التجنيدية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح السفر

تختلف المستندات المطلوبة وفقا للموقف التجنيدي والغرض من السفر، وقد تشمل الأوراق التالية بحسب الحالة.

أصل شهادة الموقف من التجنيد.

أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

نموذج 14 بعد استيفاء البيانات والأختام المطلوبة إذا كانت الحالة تستلزم تقديمه.

مستند يوضح الموقف بالنسبة للأفراد الاحتياط عند طلبه من الجهة المختصة.

أصل مذكرة السفر وعقد العمل للمسافرين بغرض العمل إذا تطلبت الحالة تقديمهما.

أصل جواز السفر وصورة ضوئية منه عند طلبهما ضمن المستندات.

ويجب التأكد من القائمة النهائية للمستندات المطلوبة من إدارة التجنيد المختصة، لأن بعض الأوراق لا تكون مطلوبة لجميع المتقدمين.

استخراج تصريح سفر 2026

خطوات استخراج تصريح السفر أونلاين

يمكن بدء إجراءات طلب تصريح السفر إلكترونيا من خلال موقع إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك باتباع الخطوات التالية وفقا للخدمات المتاحة.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة.

2. اختيار خدمة استخراج تصريح بالإذن للسفر.

3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

4. تسجيل الرقم القومي وبيانات الموقف التجنيدي.

5. إدخال رقم هاتف صحيح للتواصل ومتابعة الطلب.

6. تحديد بيانات السفر المطلوبة، بما يشمل الدولة والغرض من السفر وتاريخه إذا طلب الموقع ذلك.

7. تسجيل الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة لاستخدامه عند الاستعلام عن حالة الطلب.

8. استكمال أي إجراءات إضافية أو سداد رسوم مقررة إذا ظهرت ضمن خطوات الخدمة الرسمية.

9. متابعة الطلب لمعرفة النتيجة وطريقة استلام التصريح.

ويجب عدم اعتبار تسجيل الطلب الإلكتروني موافقة نهائية على السفر، إذ يتوقف إصدار التصريح على مراجعة البيانات والموقف التجنيدي واستيفاء الشروط المقررة.

استخراج تصريح السفر من خلال وزارة الداخلية

تختلف الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عن خدمات إدارة التجنيد والتعبئة، ولذلك ينبغي التأكد من أن الخدمة المطلوبة متاحة بالفعل عبر القنوات الرسمية قبل تسجيل البيانات أو سداد أي رسوم.

وإذا كانت هناك خدمة إلكترونية مناسبة للحالة، فيمكن اتباع التعليمات المنشورة على المنصة الرسمية، وإدخال البيانات المطلوبة واستكمال الإجراءات المحددة، ثم الاحتفاظ برقم الطلب ومتابعة حالة المعاملة.

استخراج تصريح سفر 2026

نصائح مهمة قبل استخراج تصريح السفر

ينبغي مراجعة الموقف التجنيدي قبل حجز السفر، والتأكد من صلاحية جواز السفر واستيفاء المستندات المطلوبة وفقا للغرض من الرحلة.

كما يفضل تقديم الطلب بوقت كاف قبل موعد السفر، وعدم الاعتماد على إمكانية استخراج التصريح في المطار إلا بعد التأكد من توافر الخدمة وانطباق شروطها على الحالة.

وتظل إدارة التجنيد والتعبئة الجهة التي يمكن الرجوع إليها للتحقق من الشروط والمستندات المطلوبة، ومعرفة ما إذا كان مقدم الطلب يحتاج إلى تصريح سفر وفقا لموقفه التجنيدي.