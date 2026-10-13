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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تتابع على مدار الساعة حركة رحلات سفر وعودة المعتمرين المصريين

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

تتابع وزارة السياحة والآثار، على مدار الساعة، حركة رحلات الطيران الخاصة بسفر المعتمرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية، وعودتهم إلى أرض الوطن، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في البلدين، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة والتي ترتب عليها تأثيرات في تأخر مواعيد بعض الرحلات.

شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة

 

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتكثيف المتابعة الميدانية من خلال لجان الوزارة المعنية، والتواصل المستمر مع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، لرصد أي مستجدات قد تؤثر على تنفيذ برامج المعتمرين والتعامل معها، وذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها على متابعة تنفيذ وانتظام برامج العمرة للموسم الحالي، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وفي هذا السياق، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، أن لجان الوزارة الموجودة بمطار القاهرة الدولي، ومطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، إلى جانب اللجان الميدانية الموجودة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، تواصل متابعة برامج العمرة ومنها حركة سفر المعتمرين ووصولهم إلى الأراضي المقدسة وعودتهم إلى مصر.

وأكدت على أهمية مراعاة الطبيعة الاستثنائية للظروف الإقليمية المحيطة وما قد ينشأ عنها من عدم انتظام أو تأخر في بعض مواعيد الرحلات الجوية، مشيرة إلى جهود غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، وشركات السياحة المصرية مع المعتمرين المصريين والعمل على تفادي أى آثار ناتجة عن تأخر أى من الرحلات.

وأكدت الأستاذة سامية سامي على أن هناك تنسيق مستمر مع الجانب السعودي وكافة الأطراف المعنية، لاحتواء آثار أي تأخير، بما يحفظ حقوق المعتمرين ويراعي أوضاع شركات السياحة، ويحد من انعكاسات هذه المستجدات على تنفيذ البرامج، مع مراعاة اختصاصات الجهات المسئولة عن تنظيم وتشغيل حركة الطيران وما تتخذه من إجراءات لضمان السلامة.

وتُهيب الوزارة، بشركات السياحة المنظمة لبرامج رحلات العمرة، المتابعة المستمرة لمواعيد رحلات طيران المعتمرين بالتنسيق مع الشركات الناقلة، وإخطار المعتمرين أولاً بأول في حال وجود أي مستجدات أو تعديلات تطرأ على مواعيد سفرهم، وتزويدهم بالمعلومات المُحدثة والإرشادات اللازمة، بما يعمل على تيسير إجراءات سفرهم وعودتهم بسلام.
 

وزارة السياحة والآثار المعتمرين المعتمرين المصريين السعودية طيران

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