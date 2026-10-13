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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يشارك في الاحتفال بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

 شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الاحتفال الذي أقامته سفارة إسبانيا بالقاهرة، بمناسبة العيد الوطني لمملكة إسبانيا، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسفيرSergio R. Carranza Forster السفير الإسباني بالقاهرة، وعدد من المسئولين، وسفراء عدد من دول العالم والشخصيات العامة.

العيد الوطني لمملكة إسبانيا


وخلال كلمته، نقل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تحيات وتهنئة دولة رئيس مجلس الوزراء إلى الحكومة والشعب الإسباني بمناسبة العيد الوطني لمملكة إسبانيا، متمنيًا للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية الإسبانية، التي تستند إلى مواقف مشتركة وتنسيق مستمر، وحرص متبادل على دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن عام 2025 شهد زخمًا كبيرًا في مسار العلاقات الثنائية، تُوّج بزيارتين رفيعتي المستوى؛ الأولى زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مهمة أسهمت في الارتقاء بالعلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف أن زيارة جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، إلى مصر مثلت محطة بارزة أخرى في مسار العلاقات بين البلدين، وعكست حرص القيادة والحكومة الإسبانية على توطيد أواصر التعاون مع مصر. وأشار إلى أنه تشرف بمرافقة جلالة الملك فيليب السادس وجلالة الملكة خلال جولتهما في مدينة الأقصر.


ومن جانبه، ألقى السفير الإسباني بالقاهرة، كلمة أكد خلالها على العلاقات الثنائية الوطيدة والرؤية المشتركة التي تربط بين مصر وإسبانيا، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، أسهمت في تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

وأشار السفير إلى العلاقات المتميزة بين البلدين في مجال السياحة والآثار، مؤكداً على أن مصر تُعد إحدى الوجهات السياحية الهامة التي يفضلها ويتطلع لزيارتها الشعب الإسباني، لافتاً إلى أن هناك نحو 18 بعثة أثرية إسبانية تعمل في مصر، بما يعكس عمق التعاون المشترك في مجال البحث العلمي والأثري والحفاظ على التراث الحضاري.
 

العيد الوطني لمملكة إسبانيا وزير السياحة والآثار السياحة مصر إسبانيا

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