نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة سامسونج، لإطلاق تحديث واجهة One UI 9.5، الذي يأتي بمجموعة من المزايا والتحسينات الجديدة لهواتف Galaxy، تشمل تعزيز الخصوصية من خلال قفل التطبيقات بشكل مستقل، وتطوير أدوات التصوير، وإضافة خصائص جديدة إلى تطبيق Samsung Health، فضلا عن توفير خيارات أوسع لتخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل.

تقترب الروبوتات البشرية من التحول إلى جزء من الحياة اليومية داخل المنازل، بعدما توقعت شركة إكسبينج Xpeng الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية إمكانية وصول هذه التكنولوجيا إلى الاستخدام المنزلي خلال عام أو عامين من نجاح انتشارها في البيئات التجارية، في ظل التسارع الكبير الذي يشهده تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

يستعد تطبيق واتساب لإضافة ميزة جديدة من شأنها تطوير تجربة التواصل داخل المحادثات الفردية والمجموعات، من خلال تقديم الملصقات الصوتية Sound Stickers، التي تتيح للمستخدمين تحويل مقاطع الفيديو الموجودة في معرض الهاتف إلى ملصقات متحركة مصحوبة بأصوات، بدلا من الملصقات التقليدية الصامتة.

وقعت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوكول، تشريعا جديدا يقضي بفرض حظر لمدة 5 سنوات على تصنيع وبيع ألعاب الأطفال المعتمدة على روبوتات الدردشة المدعومة بـ الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الدمى والدباديب الناطقة والروبوتات التي تستخدم الإنترنت لإجراء محادثات تفاعلية مع الأطفال.

أعلنت شركة 1Password، المتخصصة في تطوير تطبيقات إدارة كلمات المرور، تعرض أنظمتها الداخلية لاختراق أمني أدى إلى وصول المهاجمين إلى بعض بيانات العملاء الشخصية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تمكنهم من الوصول إلى خزائن كلمات المرور أو المفاتيح السرية المستخدمة لحماية الحسابات.

أطلقت شركة روكستار Rockstar Games، أول تحديث رسمي للعبة GTA 6 بعد طرحها، مستهدفة معالجة مجموعة من الأخطاء التقنية والمشكلات التي واجهت اللاعبين خلال الأيام الأولى من الإطلاق، والتي تراوحت بين أعطال بسيطة ومشكلات أثرت بشكل مباشر على تجربة اللعب وتقدم المهام الرئيسية.

تستعد شركة سامسونج لتطوير جيل جديد من هواتفها الذكية ثلاثية الطي، يحمل اسم Galaxy Z TriFold 2، مع توقعات بطرحه خلال عام 2027 بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy Z Fold 9، في خطوة جديدة لتعزيز حضور الشركة في سوق الهواتف القابلة للطي.

ظهرت أول صور حية مسربة لهاتف ريلمي القادم Realme 17 Pro، تكشف عن ملامح تصميمه وبعض مواصفاته المتوقعة، وسط ترقب لواحدة من أبرز ترقياته المحتملة، وهي بطارية ضخمة بسعة 10 آلاف مللي أمبير، قد تمنحه ميزة تنافسية قوية في سوق الهواتف الذكية.

كشفت مقاطع فيديو مسربة عن ملامح التصميم المتوقع لسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S27 المرتقبة، وذلك قبل أشهر من موعد إطلاقها الرسمي، بعدما استعرضت شركة Thinborne المتخصصة في تصنيع أغطية الحماية نماذج تجريبية للأجهزة الأربعة المنتظرة، ما يقدم نظرة مبكرة على التغييرات التصميمية التي قد تعتمدها الشركة في جيلها المقبل.