تقترب الروبوتات البشرية من التحول إلى جزء من الحياة اليومية داخل المنازل، بعدما توقعت شركة إكسبينج Xpeng الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية إمكانية وصول هذه التكنولوجيا إلى الاستخدام المنزلي خلال عام أو عامين من نجاح انتشارها في البيئات التجارية، في ظل التسارع الكبير الذي يشهده تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وجاءت التصريحات بالتزامن مع كشف إكسبينج عن أحدث روبوتاتها البشرية متعددة الاستخدامات، والذي يحمل اسم Iron، مع إعلان خطة لبدء الإنتاج الضخم في يناير المقبل، وإطلاق المبيعات خلال الربع الثاني، على أن تبدأ عمليات التسليم في وقت لاحق من العام.

وتخطط الشركة لتدريب الروبوت على العمل مساعدا في متاجر بيع سياراتها خلال الربع الأول من العام المقبل، في خطوة تستهدف اختبار قدراته في بيئة تجارية حقيقية قبل التوسع في استخداماته.

إكسبينج تراهن على الروبوتات والذكاء الاصطناعي



تأسست إكسبينج عام 2014 كشركة للسيارات الكهربائية، ووسعت أنشطتها لاحقا لتشمل تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي والمركبات الطائرة الشخصية والروبوتات، كما نجحت في إطلاق تقنيات مساعدة السائق داخل الصين قبل تسلا.

وجمعت وحدة الروبوتات التابعة للشركة تمويلا بقيمة 900 مليون دولار خلال الصيف الماضي، عند تقييم بلغ 6.3 مليار دولار، في أول جولة تمويلية بقيادة شركة IDG Capital.

ورغم التوسعات، تواجه الشركة ضغوطا بسبب تباطؤ سوق السيارات الصينية، إذ تراجعت أسهمها المدرجة في بورصتي نيويورك وهونج كونج بأكثر من 55% منذ بداية العام.

كما تواجه صناعة الروبوتات البشرية في الصين تدقيقا تنظيميا متزايدا بشأن التمويل، وسط تساؤلات حول جدوى التكنولوجيا وإمكانية تحويلها إلى أعمال تجارية مربحة.

التحدي الأكبر في تطوير الروبوتات البشرية



أكد جو أن تميز روبوتات إكسبينج يكمن في الجمع بين الأجهزة والبرمجيات والتطبيقات العملية، موضحا أن التحدي لا يقتصر على جعل الروبوت يتحدث أو يمشي أو ينفذ مهام باستخدام يديه، بل يتمثل في قدرته على أداء عدة مهام بالتزامن، مثل المشي والإجابة عن الأسئلة، مع الحفاظ على التوازن والتركيز.

وأعلنت الشركة عن بنية Turing Physical AI Architecture، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنيات اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي للتحكم في السيارات والروبوتات البشرية.

وبشأن القيود الأمريكية على تصدير شرائح إنفيديا المتقدمة إلى الصين، أوضح جو أن تطوير الروبوتات يعتمد على شرائح مساعدة السائق التي تمتلكها الشركة بالفعل، مؤكدا عدم حدوث تغييرات في سلسلة التوريد أو القدرة على توفير هذه الشرائح.

الروبوتات قد تحقق أرباحا أعلى من السيارات



تراهن إكسبينج على نقل خبراتها في تقنيات القيادة الذاتية إلى قطاع الروبوتات، الذي يرى جو أنه يمتلك فرصا لتحقيق هوامش ربح أعلى مقارنة بصناعة السيارات، مع توقعات بأن يصبح نشاطا مؤثرا في أعمال الشركة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وأن يبدأ تحقيق الأرباح اعتبارا من العام المقبل.

لكن وصول الروبوتات إلى المنازل يتطلب مستويات أعلى من الأمان والاعتمادية، خصوصا عند التعامل مع الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة والاستجابة للطوارئ، فضلا عن الحاجة إلى بطاريات أكثر كفاءة وأداء مستقر يضمن التشغيل الآمن والمتواصل.