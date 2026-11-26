صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي إخطارات بعدة مُبادرات في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كلٌّ من ابراهيم العرجاني، بالتبرع بقيمة 20 مليون جنيه، كما تبرعت غرفة التطوير العقاري بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعراب عن خالص التقدير لهذه المبادرات الكريمة لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، موجها الشكر لكافة المتبرعين من رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والهيئات الذين قاموا بالتبرع لمساندة أهالينا في مصابهم.