حرص محمد شبانة، ابن شقيق العندليب الأسمر الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، على تقديم خالص التعازي لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن حزنه لما أسفر عنه الحادث من ضحايا ومصابين، كما وجه رسالة تقدير للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلانه التبرع بمبلغ 30 مليون جنيه لمساندة أسر الضحايا.

ونشر محمد شبانة منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقل خلاله تعازي أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ لأسر الضحايا، قائلًا: «أسرة الفنان عبد الحليم حافظ تتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث الوراق الأليم، رحمهم الله جميعًا وألهمهم الصبر والسلوان».

وأضاف شبانة في رسالته مشيدًا بموقف تركي آل الشيخ: «كلمة حق في حق معالي المستشار أبو ناصر.. هذا الرجل عاشق لتراب مصر وأهلها كعشق المصري لتراب المملكة والحرمين الشريفين، وعنده ما يكفيه ويفيض من كل شيء، وإذا أنه سارع كعادته لتخفيف وطأة الفجيعة فيجب أن نشكره، ليس لذلك فقط، بل أيضًا لمساهمته في دعم ومساندة المئات من القائمين على الفن لسنوات، سواء الغناء أو التمثيل، ولا أقصد هنا النجوم، بل الجنود المجهولة الذين يقفون وراءهم وهم بالمئات».

واختتم محمد شبانة منشوره بتوجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلًا: «جزاك الله خيرًا سعادة المستشار، وتحيا مصر وتحيا المملكة».

تركي آل الشيخ يتبرع بـ30 مليون جنيه لأسر ضحايا الحادث

وجاءت رسالة محمد شبانة عقب إعلان المستشار تركي آل الشيخ تقديم 30 مليون جنيه مصري لمساندة أسر ضحايا حادث الوراق، في مبادرة إنسانية تستهدف تخفيف الأعباء عن العائلات التي فقدت ذويها في الحادث الأليم.