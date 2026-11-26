كشفت سلمى محمد تفاصيل نجاتها من حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدة أن زوجها كان في موقع الحادث قبل وقوعه بنحو 10 دقائق، بينما مرت هي بالطريق نفسه بعد الحادث بـ10 دقائق، في واقعة وصفتها بأنها من أقدار الله.

وقالت سلمى محمد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها لم تكن معتادة على المرور بمنطقة الوراق، سواء بسبب العمل أو الدراسة أو السكن، وربما لم تسلك هذا الطريق سوى مرات قليلة طوال حياتها، مشيرة إلى أنها كانت متجهة إلى منطقة المريوطية لتقديم واجب العزاء لصديقتها في وفاة والدها.

وأضافت أنها غادرت منزلها في نحو الساعة السادسة إلا ربعًا، واتصلت بزوجها للاطمئنان عليه، فأخبرها بأنه يدخل منطقة الوراق، لتخبره بدورها بأنها ستسلك الطريق الدائري متجهة إلى المريوطية، قبل أن يفترق طريقهما.

وأوضحت أنها فوجئت أثناء رحلتها بزحام شديد وسحابة سوداء ضخمة، إلى جانب أصوات أشخاص يصرخون ويركضون، وسيارات إسعاف تحاول المرور وسط التكدس، فضلًا عن سماع أصوات انفجارات متتالية، مؤكدة أنها لم تكن قد شاهدت ألسنة النيران في البداية.

وتابعت أنها شاهدت الأتوبيس الذي انتشرت صوره لاحقًا وهو متفحم، لكنه كان وقتها والنيران مشتعلة فيه، لافتة إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة لا تنقل سوى جزء بسيط من حجم المشهد الحقيقي وصعوبته.

وأشارت سلمى إلى أن الطريق الدائري أُغلق أمام السيارات، واضطر السائق إلى إنزال الركاب في طريق جانبي، وسط حالة من الارتباك والتوتر والزحام، مؤكدة أنها شعرت برعب شديد وظلت تردد الشهادة من هول ما شاهدته.

وأضافت أنها تمكنت من الوصول إلى محطة مترو محور روض الفرج، بعدما نصحها أحد الأشخاص باستكمال رحلتها باستخدام المترو، لتضطر إلى الاعتذار لصديقتها عن عدم قدرتها على الوصول إلى المريوطية وتقديم واجب العزاء لها.

وعبرت سلمى محمد عن امتنانها لنجاتها وأسرتها، قائلة: «الحمد لله على فرق الـ10 دقايق، الحمد لله إن أنس ماكانش على إيدي، الحمد لله على كرم وستر وفضل ووسع ربنا».

واختتمت حديثها بالدعاء لضحايا الحادث بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر، مطالبة كل مسؤول بأن يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يعمل على إصلاح أوجه القصور قبل فوات الأوان، مؤكدة أهمية أن تكون قيمة الإنسان وحياته في مقدمة الأولويات.