يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الأحد 29 نوفمبر 2026، أمسية شعرية غنائية بعنوان «صدى الأيام.. شعر على مقام النغم»، تحتفي بالتقاطع الإبداعي بين الشعر والموسيقى، وتستكشف ما تتيحه العلاقة بين الكلمة واللحن من آفاق للتعبير عن التجربة الإنسانية والوجدان.

يشارك في الأمسية شاعر المحروسة أشرف البنا، مقدمًا مختارات من أشعاره، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة، إلى جانب فقرات غنائية يقدمها عدد من المطربين، في صيغة فنية تتجاور فيها القصيدة مع الموسيقى والغناء، وتمنح الكلمة الشعرية امتدادًا تعبيريًا عبر النغم.

وتعكس الأمسية توجه صندوق التنمية الثقافية نحو تقديم برامج فنية تتجاوز حدود القوالب التقليدية، وتفتح مساحات للتفاعل بين أشكال الإبداع المختلفة، بما يعزز تنوع المشهد الثقافي، ويوسع فرص التواصل بين الجمهور والفنون، اتساقًا مع استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى إتاحة الثقافة والفنون، ودعم الإبداع، وترسيخ دور المؤسسات الثقافية بوصفها منصات حية للإنتاج والتفاعل المعرفي والفني.