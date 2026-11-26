أعرب محمد خليل، أمين أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء حادث تصادم وحريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مقدمًا خالص التعازي لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد خليل أن أرواح المواطنين وسلامتهم تمثل أولوية قصوى، وأن الحادث يستدعي وقفة جادة لمراجعة إجراءات السلامة والأمان على الطرق، وتعزيز الرقابة المرورية، والتصدي للمخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة القيادة بسرعات تتجاوز الحدود المقررة والتنقل العشوائي بين الحارات المرورية.

وفي تعليقه على ما أعلنته النيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات الأولية، وما تضمنته من إقرار المتهم بقيادة سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة والتنقل بين الحارات المرورية قبل اصطدامه بالناقلة، شدد خليل على أهمية انتظار ما تسفر عنه التحقيقات النهائية وتحديد المسؤوليات الجنائية وفقًا للأدلة الفنية ونتائج الفحص.

وأشار إلى ضرورة مراجعة منظومة نقل المواد البترولية والخطرة، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة الفنية للناقلات، وإجراء الفحوص الدورية عليها، وتوافر وسائل التأمين ومكافحة الحرائق، إلى جانب دراسة تنظيم حركة هذه المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية بما يحد من مخاطر الحوادث.

واختتم خليل بالتأكيد على أن مواجهة حوادث الطرق لا تقتصر على المحاسبة بعد وقوعها، وإنما تتطلب منظومة متكاملة من الالتزام والرقابة والتوعية وتطوير إجراءات الأمان، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.