أعلن النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عن دراسة ومراجعة مختلف محاور منظومة السلامة والأمان على شبكة الطرق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوصول إلى حلول وإجراءات عملية من شأنها الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

لجنة النقل تتابع تداعيات حادث الوراق

وأكد قرقر أن اللجنة تتابع باهتمام تداعيات الحادث الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، معربًا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى متابعة اللجنة للإجراءات التي تتخذها الحكومة والجهات المختصة للتعامل مع آثار الحادث، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، إلى جانب تقديم الدعم لأسر الضحايا.

اجتماعات رقابية لمراجعة إجراءات السلامة

وأوضح رئيس لجنة النقل أن اللجنة ستعقد عددًا من الاجتماعات في إطار دورها الرقابي، لمناقشة جميع جوانب منظومة السلامة والأمان على الطرق، والاستماع إلى الجهات المعنية، بهدف تحديد أوجه القصور والتوصل إلى آليات قابلة للتطبيق تساهم في رفع معدلات الأمان والحد من حوادث الطرق.

انتظار نتائج التحقيقات واستخلاص الدروس

وشدد قرقر على ضرورة الوقوف على جميع ملابسات حادث الوراق وأسبابه، دون استباق نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من نتائج التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

واختتم بالتأكيد على أن حماية أرواح المواطنين وسلامتهم تأتي في مقدمة الأولويات، وأن تطوير منظومة السلامة على الطرق يمثل جزءًا أساسيًا من جهود تحديث قطاع النقل، وضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي.