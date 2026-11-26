في أعقاب حادث الحريق المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق أعلى الطريق الدائري، تحركت أجهزة الدولة على مختلف المستويات لاحتواء تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الرعاية والدعم للمصابين وأسر الضحايا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل المساندة والرعاية اللازمة.

وتنوعت جهود الاستجابة بين التدخلات الطبية العاجلة، والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم المساعدات اللوجستية لأسر الضحايا، إلى جانب متابعة إجراءات التعرف على الجثامين من خلال تحاليل الحمض النووي، والعمل على إعادة الحركة المرورية والتأكد من سلامة المنشآت والطرق المحيطة بموقع الحادث.

وفي مشهد يعكس تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، تواصل الجهات المعنية جهودها لتخفيف آثار هذه الفاجعة، ومساندة المتضررين في مواجهة تداعيات واحدة من الليالي الحزينة التي عاشها المصريون.

«التضامن»: الدعم النفسي واللوجستي في مقدمة تدخلات التضامن لمساندة أسر ضحايا حادث الوراق

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحركت فور تلقي إشارة غرفة السيطرة بشأن حادث الوراق، حيث وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة وفرق الهلال الأحمر المصري إلى المستشفيات لتقديم الدعم النفسي واللوجستي للمصابين وأسر الضحايا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية بالتوجه مع فرق الإغاثة وفرق الهلال الأحمر إلى المستشفيات فور وصول إشارة غرفة السيطرة بشأن الحادث.

ونقل عبد الرحمن تعازي وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالوزارة إلى الشعب المصري في ضحايا الفاجعة التي عاش المصريون تداعياتها خلال ليلة حزينة.

وأوضح أن فرق الإغاثة التابعة لوزارة التضامن تتولى في المقام الأول تقديم التدخلات النفسية للمصابين، لمساعدتهم على تجاوز حالة الذعر التي قد تصيبهم وقت وقوع الحوادث، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لأهالي الضحايا وأسرهم.

وأشار إلى أنه توجه بنفسه إلى عدد من المستشفيات أمس، كما رافق وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الوزراء خلال جولتهما بالمستشفيات اليوم، لمتابعة جهود تقديم الدعم للمصابين وأسر الضحايا.

ولفت إلى انتقال فرق الهلال الأحمر المصري إلى المستشفيات للقيام بدورها، إلى جانب تحرك مؤسسات المجتمع المدني التي سارعت إلى استقبال ذوي الضحايا وأهالي المصابين، وتقديم الدعم اللوجستي لهم، بما يشمل توفير المأكل والمشرب، للتخفيف من الأعباء والمشكلات التي يواجهونها في ظل تداعيات الحادث.

وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعي عقدت اجتماعًا هاتفيًا مع فرق الإغاثة، ووجهت بتحديد المساعدات التي ستصرفها الوزارة لأسر المتوفين والمصابين في الحادث.

وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني وفرت سيارات لنقل المتوفين إلى أي مكان داخل مصر يرغب ذووهم في التوجه إليه، موضحًا أن هذه السيارات وُضعت تحت تصرف أسر الضحايا بعد صدور قرارات النيابة.



السيد القصير: توجيهات الرئيس تستهدف تقديم كل الدعم لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري والمصابين

قال السيد القصير، عضو مجلس النواب، إن زيارة وفد من حزب الجبهة الوطنية للمصابين في حادث الطريق الدائري جاءت للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الدعم المعنوي لهم ولأسر الضحايا، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة بتوفير الرعاية اللازمة للمصابين ومساندة أسر الضحايا.

وأضاف في لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ وفدًا من نواب حزب الجبهة الوطنية زار مستشفى زايد التخصصي، واطلع على حالات المصابين الموجودين بالمستشفى، ومن بينهم حالات داخل العناية المركزة، مؤكدًا تقدير الحزب لتوجيهات الرئيس بشأن توجيه جميع أجهزة الدولة لتقديم الدعم لأسر الضحايا والاهتمام بالمصابين وتوفير كل سبل الرعاية لهم.

وأوضح أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم للمصابين، وأن الدولة المصرية في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات هذا الحادث الأليم.وأشار القصير إلى أن حزب الجبهة الوطنية تحرك منذ وقوع الحادث، من خلال توجيه أمانة الحزب في محافظة الجيزة، حيث تواجد أعضاء الحزب في موقع الحادث لمتابعة التطورات والوقوف على حالات المصابين والموقف على الأرض.

وواصل، أن نواب الحزب تحركوا أيضًا لزيارة المصابين في المستشفى، سواء في مستشفى زايد التخصصي أو المستشفيات الأخرى، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المأساة مسؤولية إنسانية ووطنية تقع على الجميع، قبل أن يكونوا مسؤولين في حزب أو نوابًا في البرلمان.

محافظ الجيزة: إصابات حادث الوراق بالمستشفيات مستقرة ونتائج فحوصات الجثامين خلال ساعات

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إن الحالات المصابة جراء حادث الحريق الذي وقع أعلى الطريق الدائري بنطاق منطقة الوراق، تتلقى العلاج في المستشفيات، موضحاً أن معظم الحالات مطمئنة ومستقرة، وتحصل على الرعاية الطبية على أعلى مستوى.

وأضاف في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أنّه اطمأن اليوم، برفقة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، على الحالة الصحية للمصابين خلال جولة بالمستشفيات، شملت مستشفيي إمبابة والوراق، مؤكداً جاهزية المستشفيات من حيث الأطقم الطبية والتجهيزات والأدوية، وأن الأولوية تتمثل في متابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأوضح محافظ الجيزة أن التعرف على جثامين المتوفين من الملفات التي شغلت الرأي العام، مشيراً إلى أنه يجري، بالتنسيق مع النيابة العامة، أخذ عينات من أقارب الضحايا من الدرجة الأولى، وتوجيههم إلى النيابة الكلية بشارع السودان للحصول على الخطابات والمخاطبات اللازمة، ثم التوجه إلى مشرحة زينهم لإجراء تحاليل الحمض النووي DNA.

ولفت، إلى أن فحوصات الحمض النووي تستغرق بعض الوقت، لكن من المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية خلال ساعات في إبلاغ أسر المتوفين بمكان جثامين ذويهم، موضحاً أنه جرى ترقيم الحالات في جميع المستشفيات أمس، وأُخذت منها عينات الحمض النووي، فيما يجري حالياً أخذ عينات من الأسر ومطابقتها مع الجثامين.

وفيما يتعلق بجهود إعادة الحركة المرورية، قال الأنصاري إن أجهزة المحافظة ومختلف أجهزة الدولة واصلت العمل منذ أمس لإعادة فتح الممرات والطريق الدائري ومحور الضبعة، بالتوازي مع التأكد من سلامة الحالة الإنشائية للطرق والمنشآت المحيطة بموقع الحادث.

وذكر، أن فحصاً ظاهرياً أُجري أمس من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق، فيما شهد اليوم إجراء فحص أوسع، شمل أخذ عينات من محور الضبعة والطريق الدائري بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة الهندسية، لافتاً إلى أن نتائج الفحص الظاهري تشير إلى أن الحالة الإنشائية مطمئنة والحالة المرورية قائمة.

وأوضح أن بعض أعمدة الكهرباء وخطوطها تعرضت لأضرار، وتعمل الجهات المعنية على إجراء الإصلاحات اللازمة، مؤكداً رفع جميع آثار الحادث من الموقع، واستمرار أجهزة الدولة في أداء مهامها.

