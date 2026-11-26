أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة حساب بالمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لتلقي مساهمات الراغبين في دعم أسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، عبر تطبيق «إنستاباي»، من خلال اختيار بنك مصر وإدخال رقم الحساب «1220001000001370»، استجابة لرغبة عدد من الجهات والمؤسسات والأفراد في تقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنها فتحت حسابًا آخر ببنك ناصر الاجتماعي، فرع القاهرة، باسم «حادث طريق دائري الوراق»، برقم «55555»، ورقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN): «EG469003000100000002000055555»، لتلقي مساهمات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتوجيهها لصالح أسر الضحايا والمصابين.

وأكدت أن توجيه المساهمات وصرف الدعم سيتم وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 522 لسنة 2026، والقرارات الوزارية المنظمة، بما يشمل ضوابط دعم الضحايا والمصابين وتعويض خسائر الممتلكات، على أن تعلن الوزارة التفاصيل للرأي العام.

وشددت الوزارة على استمرار تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية اللازمة للأسر المتضررة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بالتوازي مع جهود الهلال الأحمر المصري في توفير الدعم النفسي للمصابين وذوي الضحايا، وتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة تداعيات الحادث.

وأشارت إلى تخصيص الخط الساخن «16857» ورقم الواتساب «01577786753» لاستقبال استفسارات أسر الضحايا والمصابين وطلباتهم المتعلقة بالحصول على الدعم، من خلال منظومة الشكاوى التابعة للوزارة.

وتواصل وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، متابعة تداعيات الحادث، بعدما وجهت بالتنسيق الفوري بين الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة وفرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد بالمستشفيات وحصر الضحايا والمصابين وتنفيذ التدخلات الإغاثية وتقديم المساندة للأسر المتضررة.