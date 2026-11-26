أكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، ضرورة توقف بعض المحامين عن الحديث في الأمور الدينية وإصدار الفتاوى، مشددة على أهمية التزام كل شخص بالتحدث في مجال تخصصه، والرجوع إلى أهل العلم في المسائل الدينية.

وقالت نيفين وجيه، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إنها مسيحية، لكنها ترى أن الفتوى الدينية لها أهلها والمتخصصون فيها، مؤكدة أنه في ظل وجود مؤسسة الأزهر الشريف بمكانتها العلمية والتاريخية، يجب الرجوع إلى رجال الدين للحصول على الفتاوى.

وأضافت أن العديد من دول العالم تنظر إلى الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية وعلمية ذات مكانة كبيرة، معلقة :" كل دول العالم بتحسدنا إن احنا دولة الأزهر الشريف" مشيرة إلى أن الأزهر ينشر تعاليم الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية إلى مختلف دول العالم.

وتساءلت نيفين وجيه عن أسباب ترك المؤسسة الدينية المتخصصة واللجوء إلى محامٍ أو شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على فتوى، قائلة: «فإزاي أسيب الأزهر الشريف وألجأ لمحامي يديني فتوى، وألجأ لإنسان على الفيسبوك يديني فتوى، وألجأ لواحد بيسعى إلى التريند ويديني فتوى؟».

