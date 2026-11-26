

انطلقت بكلية التربية، جامعة الإسكندرية أولى فعاليات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز وعي طلابها بالقضايا الأسرية والمجتمعية، وتنمية معارفهم ومهاراتهم اللازمة لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة.

وذكر بيان جامعة الإسكندرية أن فعاليات التدريب تمنت مجموعة من المحاور التوعوية التي تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية والصحية المرتبطة بالزواج، ومعايير الاختيار السليم لشريك الحياة، وأهمية فترة الخطبة، وأسس تكوين الأسرة، إلى جانب التوعية بآليات إدارة الموارد الأسرية، وأساليب التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية.

واعتمد التدريب على أساليب تفاعلية جمعت بين عرض النماذج والأمثلة التطبيقية، والمناقشة والحوار المفتوح مع الطلاب، بما أتاح لهم فرصة التعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة.

وفي ختام الفعاليات، كرّم الدكتور حسن عابدين، عميد الكلية، الطالبات المتميزات خلال التدريب، مشيدًا بمستوى تفاعلهن وإيجابيتهن واستجابتهن للمحاور التوعوية، ومؤكدًا أهمية هذه البرامج في بناء وعي الشباب وتأهيلهم لتحمل مسؤوليات الحياة الأسرية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية وتماسك المجتمع.