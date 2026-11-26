أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الإفريقي أن الدول الإفريقية يمكنها خفض أعباء ديونها من خلال زيادة الاقتراض، شريطة توجيه الأموال إلى مشروعات استثمارية إنتاجية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الإيرادات العامة، بما يساعد على تقليص الحاجة إلى الاقتراض مستقبلًا.

وأوضح تقرير مشترك، أصدرته المنظمتان، أن الاقتراض السيادي لايزال يمثل أحد المصادر المهمة لتمويل التنمية في القارة الإفريقية، رغم تصاعد المخاوف بشأن مستويات الدين العام وقدرة عدد من الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرًا إلى أن الديون لا تؤدي بالضرورة إلى إضعاف المالية العامة، بل يمكن أن تسهم في تعزيزها على المدى الطويل إذا استُخدمت في تمويل استثمارات ترفع معدلات النمو وتوسع القاعدة الاقتصادية والضريبية.

وأشار التقرير إلى أن 23 دولة من أصل 38 دولة إفريقية خضعت لتقييم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تواجه مخاطر التعثر في سداد الديون، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها القارة في إدارة التزاماتها المالية، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الاقتراض يظل أداة ضرورية لتمويل مشروعات التنمية، متى ارتبط بأهداف اقتصادية واضحة وعوائد مستدامة.

وأكد التقرير أن «الديون الموجهة للتحول الإنتاجي يمكن أن تسدد تكلفتها بنفسها»، موضحًا أن الاستثمار في الأصول الإنتاجية، مثل البنية التحتية ومشروعات الطاقة والنقل والقطاعات الاقتصادية القادرة على توليد الدخل، يمكن أن يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين قدرة الدول على سداد التزاماتها، بدلًا من الاعتماد على الاقتراض المتكرر لتغطية النفقات أو سداد الديون السابقة.

وقدّر التقرير أن توجيه 93 مليار دولار من التمويلات المقترضة إلى استثمارات في أصول إنتاجية على مدى خمس سنوات يمكن أن يرفع معدل النمو الاقتصادي السنوي في إفريقيا بنحو نقطة مئوية واحدة، فضلًا عن تجنب اقتراض 557 مليار دولار مستقبلًا، بما يعادل توفير نحو 6 دولارات مقابل كل دولار يتم استثماره في تلك المشروعات.

وأضاف أن هذه الاستثمارات يمكن أن تسهم في توفير أكثر من 10 ملايين فرصة عمل، إلى جانب خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في القارة بمقدار 14 نقطة مئوية، بما يعزز قدرة الاقتصادات الإفريقية على مواجهة الضغوط المالية وتحسين مؤشرات الاستدامة الاقتصادية.

وشدد التقرير على أن تحقيق هذه النتائج يتطلب الالتزام بمعايير دقيقة في اختيار المشروعات وتنفيذها وصيانتها، مؤكدًا أن الغرض من الاقتراض وجودته لا يقلان أهمية عن حجمه، وأن التمويلات التي لا تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية كافية قد تتحول إلى أعباء إضافية على الموازنات العامة، بدلًا من أن تكون أداة لدعم التنمية.

وأوضح أن الديون أسهمت خلال السنوات الماضية في تمويل عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى في إفريقيا، من بينها خط السكك الحديدية القياسي في كينيا، الذي جرى تمويله من الصين، ومحطات الكهرباء في تنزانيا، وميناء في نيجيريا، إلى جانب مشروعات للتنمية الحضرية في جنوب إفريقيا، وهي مشروعات استهدفت تحسين شبكات النقل والطاقة وتطوير المدن وتعزيز القدرات الاقتصادية.

غير أن التقرير أشار إلى أن بعض المشروعات الممولة بالديون لم تحقق العوائد المتوقعة، ما أثار انتقادات بشأن جدوى الاقتراض ومدى قدرة الاستثمارات الكبرى على توفير الموارد اللازمة لسداد تكلفتها، وضرب مثالًا بخط السكك الحديدية في كينيا، الذي ترك الحكومة أمام التزامات كبيرة لسداد القروض، الأمر الذي دفع نيروبي إلى إعادة التفاوض بشأنها مع بكين العام الماضي.

ولفت إلى أن ارتفاع أعباء الديون أدى إلى تصاعد الانتقادات والاحتجاجات في عدد من الدول الإفريقية، من بينها كينيا، في ظل الضغوط التي تفرضها خدمة الدين على الموازنات العامة والإنفاق الاجتماعي والاستثماري، مشيرًا إلى أن الحكومات الإفريقية أصبحت تسدد للصين مبالغ أكبر في إطار سداد الديون مما تحصل عليه من قروض جديدة، وفقًا لدراسة نُشرت في يناير الماضي.

وأكد التقرير أن تعزيز الشفافية في إدارة الديون يمثل أحد العوامل الأساسية لتحسين الأوضاع المالية للدول الإفريقية، إذ يمكن أن يسهم الإفصاح الواضح عن الالتزامات المالية في تعزيز ثقة المستثمرين وخفض تكاليف الاقتراض، فضلًا عن تحسين قدرة الحكومات على إدارة الموارد وتحديد أولويات الإنفاق.

ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الإفريقي الحكومات إلى الكشف الكامل عن الالتزامات المالية وإخضاعها للرقابة البرلمانية، بما يعزز المساءلة ويحد من المخاطر المرتبطة بالاقتراض، ولا سيما القروض المدعومة بالموارد الطبيعية، التي تتطلب رقابة دقيقة لضمان توجيهها إلى مشروعات تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

وخلص التقرير إلى أن معالجة أزمة الديون في إفريقيا لا تقتصر على تقليص حجم الاقتراض، وإنما تتطلب تغييرًا في طبيعة استخدامه، من خلال ربط التمويلات بأولويات التحول الاقتصادي والاستثمار الإنتاجي، بما يسمح للدول بتحقيق نمو أكبر، وتوسيع فرص العمل، وزيادة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الاقتراض المستقبلي.