أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المنقولات الزوجية تعد عرفًا مصريًا مستقرًا، مشددًا على أن الأثاث والأجهزة الموجودة في مسكن الزوجية ملك للزوجة وفقًا للعرف المتبع حاليًا.

وأوضح أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المهر في الشريعة الإسلامية قد يكون نقدًا أو عينًا، لافتًا إلى أن تجهيز منزل الزوجية بالمنقولات والأجهزة يعد ضمانًا لحق الزوجة، باعتبارها جزءًا من المهر المقدم لها مقابل الدخول بها.

أحمد كريمة يرفض إيصالات الأمانة في الزواج

وانتقد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر استخدام إيصالات الأمانة كوسيلة لإثبات المهر أو ضمان حقوق الزوجة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة في ظل وجود شباب يوقعون على إيصالات أمانة على بياض.

وأشار إلى أن استخدام إيصالات الأمانة في المعاملات التجارية يمثل خطأ، موضحًا أن القرآن الكريم وضع ضوابط واضحة لتوثيق الديون، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ».

وشدد كريمة على ضرورة إثبات المعاملات المالية على حقيقتها باعتبارها ديونًا، بدلًا من تحرير إيصالات أمانة بصيغ صورية، بهدف الحصول على أحكام عاجلة في قضايا خيانة الأمانة، مختتمًا حديثه بالمطالبة بإلغاء إيصالات الأمانة، قائلًا: «غلط. إيصالات الأمانة يا شعب مصر لازم تُلغى».