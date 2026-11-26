أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: «المبطون شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، والنفساء شهيدة»، موضحًا أن من مات حتف أنفه يُرجى له أجر الشهادة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من مات حرقًا يُعد من شهداء الآخرة، ويُغسل ويُكفن ويُصلى عليه، وتجرى عليه مراسم الدفن والشعائر المعروفة، إلا أن له أجر الشهيد في الآخرة.

وأوضح أن الإسلام علمنا أنه عند وقوع النوازل والكوارث والفواجع والمصائب، أن نسترجع ونقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، و«لله ما أعطى ولله ما أخذ»، وألا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى.

ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق شهداء

وتابع: «بطبيعة الحال، ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق شهداء بغض النظر عن ديانتهم، فالإسلام حينما يتحدث عن الشهادة ينظر إلى الفعل الإنساني الراقي، فعلى سبيل المثال، خلال حرب أكتوبر 1973، فإن كل من مات دفاعًا عن الوطن، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا، هو شهيد».



