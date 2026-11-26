أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا كشف خلاله عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه أليخاندرو بالدي، خلال مواجهة صباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 4-1.

وجاءت نتائج الفحوصات الطبية مطمئنة، بعدما أكدت معاناة الظهير الأيسر من التواء خفيف في الكاحل الأيمن، إثر الإصابة التي أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 64، عقب شعوره بآلام في الكاحل خلال محاولة تسديد الكرة.

وطلب بالدي التبديل، ليشارك جواو كانسيلو بدلًا منه، فيما أوضح برشلونة أن الإصابة لا تستبعد اللاعب من مواجهة ديبورتيفو لا كورونيا، المقررة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، على أن يتحدد موقفه النهائي وفقًا لتطور حالته خلال الأيام المقبلة.

إصابة بالدي بعد أفضل ظهور له هذا الموسم

جاءت إصابة المدافع الإسباني في توقيت غير مناسب، بعدما حصل للمرة الأولى هذا الموسم على فرصة المشاركة أساسيًا، عقب فترة عانى خلالها من قلة دقائق اللعب، إذ لم يتجاوز رصيده 145 دقيقة في المباريات السابقة.

واستغل بالدي فرصة الظهور أمام صباح لتقديم أداء لافت على الجبهة اليسرى، وظهر بصورة هجومية جيدة، مستفيدًا من تحركاته وسرعته في التقدم، إلى جانب التفاهم الذي أظهره مع أنتوني جوردون.

وجاءت أبرز مساهماته خلال الهدف الثالث لبرشلونة، عندما أرسل كرة عرضية أرضية استغلها كريم أديمي وأسكنها الشباك، ليمنح فريقه التقدم بثلاثية نظيفة في الدقيقة 55.

لكن فرحة الظهير الإسباني لم تكتمل، بعدما تعرض للإصابة بعد دقائق قليلة من صناعة الهدف، ليغادر الملعب ويترك مكانه لكانسيلو، وسط مخاوف أولية من أن تكون الإصابة أكثر خطورة.

وعقب المباراة، تحدث المدرب الألماني هانز فليك عن حالة لاعبه، قائلًا: «لقد التوى كاحل بالدي بقوة، لكننا لا نعرف حتى الآن ما الذي حدث له. لقد لعب بشكل جيد جدًا وقدم عملًا رائعًا».

موقف بالدي من المباريات المقبلة

لا يزال موقف بالدي من مواجهة ديبورتيفو لا كورونيا غير محسوم، إذ يعتمد قرار مشاركته على استجابته للعلاج ومدى تراجع الآلام خلال الأيام المقبلة.

وفي حال عدم تعافيه في الوقت المناسب لمباراة الأحد 29 نوفمبر، فقد تمثل مواجهة أتلتيكو مدريد، المقررة يوم 2 ديسمبر على ملعب سبوتيفاي كامب نو، موعد عودته المحتمل، بحسب صحيفة «سبورت».

ولا تبدو مشاركة بالدي أمام سيلتا فيجو يوم 5 ديسمبر، أو مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم 8 من الشهر نفسه، مهددة بصورة كبيرة في الوقت الحالي، ما لم تحدث انتكاسة خلال فترة التعافي.

وتكتسب عودة اللاعب أهمية بالنسبة إلى فليك، الذي يحتاج إلى خيارات متعددة في مركز الظهير الأيسر، خصوصًا مع ضغط المباريات خلال المرحلة الأخيرة من عام 2026، وتعدد الاستحقاقات المحلية والأوروبية التي تنتظر الفريق.