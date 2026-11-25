تلقى نادي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ضربة جديدة بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف لاعب الوسط فيرمين لوبيز لمدة مباراتين، على خلفية واقعة طرده خلال مواجهة الفريق الأخيرة أمام فياريال، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بنتيجة 3-2.

وبموجب العقوبة، سيفتقد برشلونة خدمات فيرمين لوبيز في مباراتيه المقبلتين ببطولة الدوري الإسباني، أمام ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيكو مدريد، وهو ما يمثل خسارة للفريق الكتالوني في مرحلة مهمة من منافسات الليجا.

وجاء قرار الإيقاف بعد طرد اللاعب خلال مواجهة فياريال، رغم أنه كان قد غادر أرضية الملعب عقب استبداله، قبل أن يدخل في اعتراضات على قرارات الحكم من مقاعد البدلاء، الأمر الذي دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

ورغم محاولات برشلونة تقديم احتجاج على قرار الطرد، فإن لجنة الانضباط رفضت دفوع النادي وقررت توقيع عقوبة الإيقاف لمباراتين.

وتترقب إدارة برشلونة إمكانية التقدم باستئناف جديد لتخفيف العقوبة، في محاولة لاستعادة خدمات اللاعب خلال المواجهات المقبلة، خاصة في ظل أهمية وجوده ضمن حسابات المدير الفني هانز فليك.

وبذلك، سيكون غياب فيرمين لوبيز أحد أبرز التحديات التي تواجه برشلونة قبل مواجهتي ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.