أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الحالي يشهد نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن استقبال عدد من قادة الدول الشقيقة، في مقدمتهم رؤساء وزراء العراق والسودان وليبيا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأوضح مدبولي أن هذه اللقاءات تمثل محطات مهمة على صعيد العلاقات الاقتصادية والسياسية، وتتضمن أنشطة اقتصادية بالغة الأهمية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع الدول الثلاث في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة وإعادة الإعمار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات ومجالات التعاون المطروحة تعكس أهمية التنسيق المستمر بين مصر والدول الشقيقة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية في دعم المشروعات المشتركة، وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يحقق المصالح المتبادلة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، وتحويل ما شهده المنتدى من نقاشات وتوصيات ومقترحات إلى خطوات تنفيذية وبرامج عمل، بما يدعم مسارات التنمية ويعزز جهود الدولة في تحقيق مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة.