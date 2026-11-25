أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على جذب الصناعات المحورية والأساسية التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

مصانع السيارات في مصر

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى زيارته أحد مصانع السيارات في مصر، والذي شهد إطلاق سيارة جديدة يتم إنتاجها وتجميعها بالكامل داخل مصر لأول مرة، بنسبة مكون محلي تبلغ 45%.

وأضاف أن هناك خطة واضحة لزيادة نسبة المكون المحلي في السيارة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، بما يعكس جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى السوق المصرية.