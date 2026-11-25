ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

ويناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، وتقديم التيسيرات اللازمة لسرعة الانتهاء منها، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها لإقامتها.

كما يتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والتقارير الواردة من مختلف الوزارات، ولا سيما الوزارات الخدمية، ومتابعة مدى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ويستعرض الاجتماع كذلك آخر مستجدات جهود لجنة ضبط الأسعار، والإجراءات المتخذة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وضمان توافرها بالأسواق.

ويتضمن الاجتماع متابعة رئيس الوزراء لمختلف الملفات والموضوعات الملحة في القطاعات كافة، خاصة تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع آليات تنفيذ المشروعات القومية، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفع جهود التنمية.