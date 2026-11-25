ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة القومية للأمراض غير السارية لمناقشة التحليل الاستراتيجي لبرنامج مكافحة الأمراض غير السارية في مصر، وبحث الانتقال من تعدد البرامج والمبادرات المنفصلة إلى تطبيق حزمة موحدة للرعاية الصحية تعزز جهود الوقاية والكشف المبكر وتحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع الهدف الاستراتيجي للبرنامج المتمثل في خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030، عبر توحيد الجهود وتكامل الخدمات وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة في جميع المحافظات.

63 برنامجًا ونشاطًا تنفذها 11 جهة مختلفة

كما أشار العرض التقديمي إلى وجود 63 برنامجًا ونشاطًا تنفذها 11 جهة مختلفة، مع تداخل وتكرار في بعض مسارات العمل، وهو ما يستدعي توحيد المسارات وتعزيز التنسيق والحوكمة، إلى جانب مناقشة الفجوات والتحديات في الموارد والبنية التحتية ونظم البيانات وقياس الأداء والوعي المجتمعي.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وتعزيز التدخلات الوقائية يمثل أولوية أساسية للحد من انتشار الأمراض المزمنة ومضاعفاتها، مشددة على أهمية التوسع في تطبيق البرنامج على المستوى الوطني وتفعيل نحو 5400 وحدة صحية للمشاركة في تنفيذه، مع التركيز على ملفات ذات أولوية في مقدمتها السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين والصحة النفسية والأنيميا، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية عبر الإعلام والمنصات الرقمية والملصقات الإرشادية داخل وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والأماكن العامة.

وناقش الاجتماع الفئات المستهدفة من البرنامج وحزمة الفحوصات الإكلينيكية والمعملية المقترحة لاكتشاف عوامل الخطورة والتدخل المبكر، إضافة إلى وضع خطة متكاملة تضمن استمرار متابعة الحالات المكتشفة وربطها بمسار علاجي كامل، ومراجعة توافر الأدوية بوحدات الرعاية الأولية، وتفعيل برامج التعليم الطبي المستمر وإنشاء لوحة متابعة مركزية لرصد معدلات الأداء وضمان تحقيق المستهدفات.