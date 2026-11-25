تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا في واردات الصلب منخفض التكلفة من دول شرق آسيا، رغم الرسوم الجمركية البالغة 50% التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدفوعة بزيادة الطلب على المعدن المستخدم في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة، وسط نقص الإمدادات المحلية وارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات.

وأفادت بيانات المعهد الأمريكي للحديد والصلب بأن واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب المسطح المدرفل من كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 68% خلال الفترة المنتهية في أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

كما تضاعفت طلبات استيراد الصلب من فيتنام خلال أكتوبر مقارنة بالكميات النهائية المستوردة في سبتمبر، لتصل إلى 213 ألف طن صافٍ، مما جعل فيتنام رابع أكبر مورد أجنبي للصلب إلى السوق الأمريكية خلال الشهر.

ويرجع ارتفاع الطلب إلى التوسع السريع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومرافق الطاقة المرتبطة بها، حيث يُستخدم الصلب في أساسات المباني وهياكل الخوادم وأنظمة التهوية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المنتجين المحليين وارتفاع الطلبات إلى مستويات تتجاوز قدراتهم الإنتاجية.

وقالت تيمنا تانرز، المحللة لدى بنك "ويلز فارجو"، هو أحد أكبر البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة ، إن السوق الأمريكية تشهد منافسة شديدة للحصول على إمدادات الصلب، مشيرة إلى أن المصانع المحلية لا توفر الكميات الكافية للمشترين، وتعمل على تقليص التزامات التوريد بموجب عقود تمتد إلى عام 2027.

ويعكس تجدد تدفق واردات الصلب الأجنبية محدودية تأثير الرسوم الجمركية في كبح الاستيراد، بعدما أدى ارتفاع الأسعار المحلية إلى جعل الصلب الآسيوي منافسًا من حيث التكلفة حتى بعد إضافة الرسوم المفروضة عليه.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت الرسوم لحماية المنتجين المحليين، ومن بينهم «نيوكور» و«ستيل دايناميكس» و«كليفلاند كليفس»، إلا أن استمرار الطلب القوي دفع المشترين إلى البحث عن مصادر خارجية لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية والتكنولوجية.